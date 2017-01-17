Исполнительнице роли Хилал в турецком историческом сериале «Vatanım sensin», актрисе Мирай Данер исполнилось 18 лет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Sozcu.com.tr, М.Данер не знала о том, что ее мама, договорившись со всем творческим коллективом сериала «Vatanım sensin», решила устроить дочери вечеринку в связи с нее 18-летием, ставшую для юной актрисы неожиданным приятным сюрпризом.

В праздновании дня рождения актрисы приняли участие и ее «родители» в сериале – звездная пара Халит Эргенч и Бергузар Корел. Как прошел день рождения Мирай Данер можно увидеть в видео и фоторепортаже, приведенных ниже.

Мирай Дениз в образе Хилал в сериале «Vatanım sensin»

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Феликс Вишневецкий, Э.Т.