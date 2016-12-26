25 декабря в Стамбуле состоялась свадьба звезды турецкого кино Мурата Йылдырыма и его избранницы, марокканской королевы красоты Имане Эльбани.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ноябре попросил для популярного турецкого киноактера Мурата Йылдырыма руки его возлюбленной Имане Эльбани, посредством FaceTime связавшись с отцом девушки.
Как прошла пышная свадебная церемония, в числе звездных гостей которой была актриса Мерьем Узерли, футболист Арда Туран и другие знаменитости, можно увидеть в видеосюжете турецкого канала «D», а также фотографиях из турецких СМИ и социальных сетей.
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Феликс Вишневецкий, Ф.Б.