Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haberler.com, суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Эбру Гюндеш и арестованный в США ее супруг - бизнесмен Реза Зарраб - приняли решение не разводиться и сохранить семью.

Напомним, что в начале осени в турецких СМИ прошла информация о том, что Э.Гюндеш подала на развод, после чего отказалась от всех дорогих подарков супруга – виллы, частного самолета, люксовой яхты и т.д. Новость о разводе обсуждалась с удвоенной силой, когда турецкие СМИ приписали певице роман с футболистом Уфуком Джейланом, оказавшийся выдумкой журналистов.

Всю осень и начало зимы 2016 года развод Э.Гюндеш и Р.Зарраба был одной из самых обсуждаемых тем в турецких СМИ, прогнозировавших дальнейшее скандальное развитие данной истории, однако в ней произошел неожиданный для всех поворот – пара помирилась и приняла решение не разводиться.

Разговор между Э.Гюндеш и Р.Заррабом произошел по телефону, в результате чего были решены всех проблемы между супругами – также певица приняла решение вновь поселиться на роскошной вилле, подаренной ей супругом.

В начале 2017 года Э.Гюндеш с дочерью Аларой собирается в США к находящемуся в заключении супругу – однако неизвестно сможет ли певица увидится с мужем, так как для этого ей следует получить специальное разрешение, в котором, возможно, из-за судебного процесса ей будет отказано.

Феликс Вишневецкий, Э.Т.