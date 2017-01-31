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Кино

Звезда сериала «Cesur ve Güzel» разводится – ФОТО 31.01.2017 12:14

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Posta.com.tr, актриса Туба Бюйюкюстюн, исполняющая главную женскую роль в сериале «Cesur ve Güzel», разводится с актером Онуром Сайлаком.

Свадьба Т.Бюйюкюстюн и О. Сайлака состоялась в Париже летом 2011 года – романтические отношения у пары завязались на съемочной площадке сериала «Gönülçelen». В начале 2012 года актриса родила дочерей-близняшек - Майю и Топрак.

Слухи о разладе в актерской семье ходили давно, однако звездная пара никак их не комментировала и подтвердила расставание лишь сейчас, официально подав заявление на расторжение брака. Причиной развода стала невозможность совмещения личной жизни и работы – ранее, когда Т.Бюйюкюстюн снималась в сериалах, ее супруг отказывался от проектов ради того, чтобы быть с детьми, также поступала и сама актриса, когда снимался муж.

Однако отказаться от участия в новых интересных проектах, которые не только укрепят звездный статус, но и позволят прилично заработать, актерская пара не смогла, и в результате была вынуждена пожертвовать браком.

Т.Бюйюкюстюн начала сниматься в сериале «Cesur ve Güzel», за каждый эпизод в котором получает 120.000 турецких лир, а О.Сайлак параллельно приступил к съемкам в историческом сериале «Vatanım sensin», где получает за серию 30.000 турецких лир.

Промо-кадр из сериала «Cesur ve Güzel»

Промо-кадр из сериала «Vatanım sensin»

Разводиться актеры решили мирно, не имея друг к другу каких-либо особых претензий, договорившись, что дочери останутся с матерью.

Феликс Вишневецкий, Г.Р. 

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