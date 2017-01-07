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Кино

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Настасья Самбурская провела новогодние каникулы в Баку – ФОТО 07.01.2017 20:54

В столице Азербайджана Настасья Самбурская отдохнула в компании друзей – с продюсером Петром Полосковым и Кириллом Сикорским.

В соцсети Instagram в комментарии к нижеприведенной фотографии актриса сообщает, что провела в Баку 5 дней, шутя, подчеркивая, что «на дереве вот так вот просидела с Нового года».

                                         

Настасья Самбурская – российская актриса театра и кино, певица, телеведущая, звезда сериала «Универ. Новая общага», воплотившая в проекте канала ТНТ роль девушки с очень сложным характером Кристины Соколовской.

Отметим, что, по версии журнала iFamous, Н.Самбурская была названа «Лучшей молодой актрисой 2012 года» и «Лицом 2012 года». В 2012-м актриса украсила обложку журналов MAXIM и iFamous, а в 2013-м – Playboy Russia и Playboy Ukraine. Входит в топ «100 самых сексуальных женщин России» по версии журнала MAXIM в 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.

Феликс Вишневецкий

Фото: Instagram by @samburskaya, @ploskov

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