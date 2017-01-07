Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ntv.com.tr на съемках очередного эпизода сериала «İçerde» сложилась чрезвычайная ситуация.

Съемочный процесс проекта проходил в Белградском лесу, расположенном в одном из отдаленных от центра районов Стамбула. В связи с ухудшившимися погодными условиями и сильным снегопадом съемочная и актерская группа в составе 80 человек более 8 часов провела в лесу в попытке выехать в город, но не смогла этого сделать самостоятельно, так как машины завязли в снегу.

На помощь к столкнувшейся с чрезвычайной ситуацией съемочной группе прибыли сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций Турции и других госорганов, вызволивших группу из Белградского леса и доставивших актеров и технический состав «İçerde» в Стамбул.

Феликс Вишневецкий