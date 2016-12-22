Всемирно известная итальянская актриса Моника Беллуччи представила в столице России новый фильм Эмира Кустурицы «По млечному пути».

Фильм основан на новелле Э.Кустурицы из сборника короткометражных фильмов «Разговоры с богами». Действие картины «По млечному пути» разворачивается в период боснийской войны. Главный герой, которого играет Эмир Кустурица, - молочник.

Уворачиваясь от пуль, он на осле перевозит через линию фронта провизию для солдат. Но однажды его жизнь круто меняется - он встречает итальянку, которую играет Моника Беллуччи. Чтобы быть вместе, им приходится пройти немало испытаний.

Как прошла московская премьера фильма «По млечному пути», можно увидеть в фоторепортаже сайта «Газета.ру».

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Ф.В., Э.Т.