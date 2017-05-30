«Kimin nə vecinə?»: пышные траурные церемонии, разврат под паранджой и другие нелепости на выставке в Баку – ФОТО

Недавно участники проекта ARTIM Lab подготовили выставку под названием «Kimin və vecinə?» («Кого это волнует?»).

Визуализируя наболевшие вопросы, они попытались заставить зрителей задуматься над самыми различными сферами нашего бытия.

По словам художника Хатема Алиева, каждый человек вынужден следовать определенным условностям. В зависимости от полученного воспитания, среды, в которой он вырос, и исповедуемой религии эти условности могут разниться, но они все равно лишают нас самого главного – права выбора, вследствие чего мы теряем собственную индивидуальность и становимся продуктом копировальной машины.

«Мне 25 лет, я вырос в религиозной семье и в какой-то момент осознал, что каноны, которых нужно придерживаться, давят на меня. Окружающее общество тоже сильно давит на каждого из нас, постоянно заставляя выполнять или воздерживаться от тех или иных действий. Если ты мужчина, то обязательно должен завести семью и продолжать свой род, если женщина – ни в коем случае не вступать до брака в половую связь, и этот список можно продолжать до бесконечности», - говорит автор корреспонденту 1news.az.

Так, объясняя свою работу, наш собеседник отметил, что, умирая в конечном итоге, человек оставляет после себя только контур, ту самую пресловутую рамку, в которую он был загнан, потому что его настоящего никогда не существовало.

Следующий художник Этибар Исмаилов в своей инсталляции затронул тему пышных траурных церемоний, превратившихся с недавних пор в модное веяние в Азербайджане. Посреди накрытого стола возвышался своеобразный праздничный торт из шах-пловов, вершину которого аллегорично украшала тарелка с халвой. А чай, который традиционно подают на поминках в армуды стаканах, был разлит по бокалам, элегантно обрамленным дольками лимона, что делало его похожим на алкогольный коктейль.

Отображая все выставочные объекты в гипертрофированных масштабах, художник подчеркивает свое ироничное отношение к происходящему, визуализируя основную мысль: «kimin nə vecinə», что умер человек, если даже этот повод можно превратить в возможность собраться и провести своего рода «торжество»…

Вдруг мы услышали душераздирающий крик, доносящийся с верхнего этажа, и направились к источнику звука. По мере приближения кожа все больше покрывалась мурашками, и, наконец, мы оказались в комнате, которая утопала в полумраке, разбавленном скупыми огоньками нескольких свечей.

В центре на штативе была закреплена камера, направленная на человека, одиноко бьющегося в истерике, а вокруг скопилось множество людей, в качестве молчаливых свидетелей наблюдавших за развернувшейся драмой. Учитывая, что отвлекать художника Мусу Бейзаде, который выступил главным героем своего перформанса, было бы неправильно, я постаралась сама домыслить его основной посыл.

«Kimin nə vecinə», что человеку плохо, ведь чужая боль оставляет большинство из нас равнодушными и безучастными. Даже не пытаясь протянуть руку помощи, многие предпочтут превратить чужие страдания в зрелищное реалити-шоу.

Затем мы пообщались с Чинарой Велиевой, обратившейся к теме военных конфликтов, которые происходят повсеместно. По словам художницы, хоть мы живем под мирным небом, нельзя игнорировать тот факт, что ежедневно в разных странах гибнут тысячи людей.

«В своей инсталляции я хотела показать контраст, - объясняет наша собеседница. – Посмотрите, на столе лежит дневник человека, жизнь которого была прервана в ходе войн или террористических актов, однако эти страницы, отображающие реальность, никогда не будут никем прочитаны. А висящий на стене телевизор с развлекательными каналами выступает олицетворением СМИ, демонстрирующих нам ровно столько, сколько мы должны знать. На экране все идет своим чередом – люди танцуют, веселятся и, по сути, никому нет дела до тех истин, что сейчас происходят в мире».

Также на выставке была представлена интерактивная инсталляция Айдан Мирзаевой, которая создала своеобразный архив из своих проблем.

Под развешанными на стене файлами можно было прочитать просьбы, к примеру, разработать для нее сайт или пожертвовать финансовые средства на оплату курсов. Кроме того, здесь были предложения отправиться вместе на велопрогулку, учитывая, что у художницы нет знакомых, которые увлекались бы ездой на велосипеде, или встретиться и просто помолчать, потому что бывают моменты, когда не хочется разговаривать. И все присутствующие могли предложить свою помощь по тому или иному вопросу, опустив в файл либо деньги, либо бумажку с номером телефона.

«В обычное время мы не можем обратиться к незнакомцам за помощью, считая это некорректным и аргументируя тем, что «kimin nə vecinə» какие у меня проблемы. Однако сегодня я разрушаю этот барьер и прошу посторонних людей помочь мне, а сама, в свою очередь, постараюсь решить проблемы, которые беспокоят их. Так, все присутствующие могут написать на бумажке о том, что их гложет, и передать мне, и мы будем вести переписку до тех пор, пока не найдем решение», - объясняет наша собеседница.

По словам А.Мирзаевой, в процессе подготовки данной инсталляции она поняла, что обременена не настолько большими и серьезными неурядицами, поэтому решила оставить один файл пустым, чтобы он чисто символически ассоциировался с миром, где не существует проблем, давая надежду людям.

Затем мы ознакомились с работами Агиля Тахирли, который представил зрителям фотосессию под названием «Kim necə istəyirsə». Подчеркивая право каждого на свободный выбор, автор говорит о том, что большинство принимаемых нами решений сопровождается столкновением с жизненными противоречиями.

«Здесь вы можете видеть фотографии представителей сексуальных меньшинств, с помощью которых я хотел показать, что они не должны быть осужденными обществом. А голая девушка, спрятавшаяся под чадру – олицетворение того, что ведение разгульного образа жизни, по моему мнению, может даже уживаться с желанием покрывать голову…», - убежден автор.

На следующей фотографии он показал, что человек, тело которого покрыто татуировками, при желании может податься в религию, хотя религия выступает против татуировок. И последний снимок говорит о том, что мы можем быть как вегетарианцами, так и мясоедами, и никто не имеет права нас переубеждать.

«Своими работами я выражаю протест тем, кто наставляет, диктует свои правила, вмешивается в мой выбор. Я не должен быть осужденным из-за образа жизни, которым живу», - говорит А.Тахирли.

Отметим, что ARTIM – это некоммерческая организация, действующая под эгидой YARAT. Основная цель организации – создавать условия для молодых художников, которые хотят представить общественности свои проекты в сфере концептуального и современного искусства.

Следить за дальнейшим расписанием выставок можно посредством официальной страницы на Фейсбук.

Текст и фото: Лейла Мамедова