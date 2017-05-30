USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent52.05
WTI49.71
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.82
Nikkei 22519 682.57
Культура

«Kimin nə vecinə?»: пышные траурные церемонии, разврат под паранджой и другие нелепости на выставке в Баку – ФОТО 30.05.2017 16:44

Недавно участники проекта ARTIM Lab подготовили выставку под названием «Kimin və vecinə?» («Кого это волнует?»).

Визуализируя наболевшие вопросы, они попытались заставить зрителей задуматься над самыми различными сферами нашего бытия.

По словам художника Хатема Алиева, каждый человек вынужден следовать определенным условностям. В зависимости от полученного воспитания, среды, в которой он вырос, и исповедуемой религии эти условности могут разниться, но они все равно лишают нас самого главного – права выбора, вследствие чего мы теряем собственную индивидуальность и становимся продуктом копировальной машины.

«Мне 25 лет, я вырос в религиозной семье и в какой-то момент осознал, что каноны, которых нужно придерживаться, давят на меня. Окружающее общество тоже сильно давит на каждого из нас, постоянно заставляя выполнять или воздерживаться от тех или иных действий. Если ты мужчина, то обязательно должен завести семью и продолжать свой род, если женщина – ни в коем случае не вступать до брака в половую связь, и этот список можно продолжать до бесконечности», - говорит автор корреспонденту 1news.az.

Так, объясняя свою работу, наш собеседник отметил, что, умирая в конечном итоге, человек оставляет после себя только контур, ту самую пресловутую рамку, в которую он был загнан, потому что его настоящего никогда не существовало.

Следующий художник Этибар Исмаилов в своей инсталляции затронул тему пышных траурных церемоний, превратившихся с недавних пор в модное веяние в Азербайджане. Посреди накрытого стола возвышался своеобразный праздничный торт из шах-пловов, вершину которого аллегорично украшала тарелка с халвой. А чай, который традиционно подают на поминках в армуды стаканах, был разлит по бокалам, элегантно обрамленным дольками лимона, что делало его похожим на алкогольный коктейль.

Отображая все выставочные объекты в гипертрофированных масштабах, художник подчеркивает свое ироничное отношение к происходящему, визуализируя основную мысль: «kimin nə vecinə», что умер человек, если даже этот повод можно превратить в возможность собраться и провести своего рода «торжество»…

Вдруг мы услышали душераздирающий крик, доносящийся с верхнего этажа, и направились к источнику звука. По мере приближения кожа все больше покрывалась мурашками, и, наконец, мы оказались в комнате, которая утопала в полумраке, разбавленном скупыми огоньками нескольких свечей.

В центре на штативе была закреплена камера, направленная на человека, одиноко бьющегося в истерике, а вокруг скопилось множество людей, в качестве молчаливых свидетелей наблюдавших за развернувшейся драмой. Учитывая, что отвлекать художника Мусу Бейзаде, который выступил главным героем своего перформанса, было бы неправильно, я постаралась сама домыслить его основной посыл.

«Kimin nə vecinə», что человеку плохо, ведь чужая боль оставляет большинство из нас равнодушными и безучастными. Даже не пытаясь протянуть руку помощи, многие предпочтут превратить чужие страдания в зрелищное реалити-шоу.

Затем мы пообщались с Чинарой Велиевой, обратившейся к теме военных конфликтов, которые происходят повсеместно. По словам художницы, хоть мы живем под мирным небом, нельзя игнорировать тот факт, что ежедневно в разных странах гибнут тысячи людей.

«В своей инсталляции я хотела показать контраст, - объясняет наша собеседница. – Посмотрите, на столе лежит дневник человека, жизнь которого была прервана в ходе войн или террористических актов, однако эти страницы, отображающие реальность, никогда не будут никем прочитаны. А висящий на стене телевизор с развлекательными каналами выступает олицетворением СМИ, демонстрирующих нам ровно столько, сколько мы должны знать. На экране все идет своим чередом – люди танцуют, веселятся и, по сути, никому нет дела до тех истин, что сейчас происходят в мире».

Также на выставке была представлена интерактивная инсталляция Айдан Мирзаевой, которая создала своеобразный архив из своих проблем.

Под развешанными на стене файлами можно было прочитать просьбы, к примеру, разработать для нее сайт или пожертвовать финансовые средства на оплату курсов. Кроме того, здесь были предложения отправиться вместе на велопрогулку, учитывая, что у художницы нет знакомых, которые увлекались бы ездой на велосипеде, или встретиться и просто помолчать, потому что бывают моменты, когда не хочется разговаривать. И все присутствующие могли предложить свою помощь по тому или иному вопросу, опустив в файл либо деньги, либо бумажку с номером телефона.

«В обычное время мы не можем обратиться к незнакомцам за помощью, считая это некорректным и аргументируя тем, что «kimin nə vecinə» какие у меня проблемы. Однако сегодня я разрушаю этот барьер и прошу посторонних людей помочь мне, а сама, в свою очередь, постараюсь решить проблемы, которые беспокоят их. Так, все присутствующие могут написать на бумажке о том, что их гложет, и передать мне, и мы будем вести переписку до тех пор, пока не найдем решение», - объясняет наша собеседница.

По словам А.Мирзаевой, в процессе подготовки данной инсталляции она поняла, что обременена не настолько большими и серьезными неурядицами, поэтому решила оставить один файл пустым, чтобы он чисто символически ассоциировался с миром, где не существует проблем, давая надежду людям.

Затем мы ознакомились с работами Агиля Тахирли, который представил зрителям фотосессию под названием «Kim necə istəyirsə». Подчеркивая право каждого на свободный выбор, автор говорит о том, что большинство принимаемых нами решений сопровождается столкновением с жизненными противоречиями.

«Здесь вы можете видеть фотографии представителей сексуальных меньшинств, с помощью которых я хотел показать, что они не должны быть осужденными обществом. А голая девушка, спрятавшаяся под чадру – олицетворение того, что ведение разгульного образа жизни, по моему мнению, может даже уживаться с желанием покрывать голову…», - убежден автор.

На следующей фотографии он показал, что человек, тело которого покрыто татуировками, при желании может податься в религию, хотя религия выступает против татуировок. И последний снимок говорит о том, что мы можем быть как вегетарианцами, так и мясоедами, и никто не имеет права нас переубеждать.

«Своими работами я выражаю протест тем, кто наставляет, диктует свои правила, вмешивается в мой выбор. Я не должен быть осужденным из-за образа жизни, которым живу», - говорит А.Тахирли.

Отметим, что ARTIM – это некоммерческая организация, действующая под эгидой YARAT. Основная цель организации – создавать условия для молодых художников, которые хотят представить общественности свои проекты в сфере концептуального и современного искусства.

Следить за дальнейшим расписанием выставок можно посредством официальной страницы на Фейсбук.

Текст и фото: Лейла Мамедова

518количество просмотров
«Kimin nə vecinə?»: пышные траурные церемонии, разврат под паранджой и другие нелепости на выставке в Баку – ФОТО
Burning Man на восточный мотив: как дизайнер из Баку уехала в США и создала коллекцию для самого безумного фестиваля Земли – ФОТО
Франгиз Ализаде. Азербайджан отмечает юбилей великого композитора современности - ФОТО

28 мая у нашей прославленной во всем мире соотечественницы Франгиз ханум Ализаде день рождения
По приглашению университета ADA в Центре Мугама блистательно выступил Louisiana Jazz Ensemble - ФОТО
Произведение композитора Туркара Гасымзаде прозвучало на концерте в Цинциннати – ФОТО
Любимая бакинцами Дина Тумаркина вновь поднимется на родную сцену Русской драмы в честь своего юбилея

2 июня Русский драматический театр совместно с обществом АзИз проводит встречу
В Баку прошел концерт, посвященный 75-летию легендарного Муслима Магомаева – ФОТО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Полиция проверяет информацию об изнасиловании мальчика 14-летним подростком в БакуВ Беларуси жена скалкой забила мужа-азербайджанца до смертиЧисло жертв урагана в московском регионе возросло до 16 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОАйгюн Кязимова произвела фурор на Азербайджанской Неделе моды – ФОТОRolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль – ФОТОАббас Багиров добавил мугама к хиту Леонида Агутина «Половина сердца» – ВИДЕОФеридэ Ибрагимова: «Не могу я приехать в Баку и не поесть садж и кутабы» - ФОТОSamsung продемонстрировала первый в мире растягивающийся дисплей - ВИДЕОРектор Азербайджанского университета языков прокомментировал ситуацию с недовольными студентами вузаНа этой неделе изменится местоположение автобусного хаба, связывающего Баку с пригородными поселками – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

30 мая17:17 Эльхан Мамедов: «В 2013 году Турция предложила мне выступать под их флагом. Они были готовы заплатить 50 тысяч долларов»17:16 Генпрокуратура Азербайджана: Зампред партии Народного фронта арестована за контрабанду валюты17:08 Ричард Алмейда сыграет против Северной Ирландии17:00 Azercell приняла участие в Карьерной выставке – ФОТО16:56 Пропавшая в Дагестане азербайджанка ушла в ИГИЛ? – ФОТО - ВИДЕО16:48 «Уральские авиалинии» отказались от осуществления авиарейсов в Армению16:44 «Kimin nə vecinə?»: пышные траурные церемонии, разврат под паранджой и другие нелепости на выставке в Баку – ФОТО16:36 В Азербайджане могут увеличить штраф за необоснованное увольнение женщины16:28 Севда Алекперзаде спела дуэтом с американской певицей песню «Saçlarına gül düzüm» – ВИДЕО16:20 В Азербайджане строится новая дорога в туристический регион – ФОТО – ВИДЕО16:12 Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Нагорный Карабах16:04 Ликвидирован круг Физули, изменена схема движения – КАРТА – ВИДЕО15:56 Kapital Bank провел ряд мероприятий для детей15:48 Охотники Фаик Бабанлы и Асиф Ильясов: «То, что для обычных людей – космос, для нас – как попить кофе» - ФОТО - ВИДЕО15:35 В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики