Недавно наш соотечественник, молодой пианист Эльчин Ширинов вместе с мировыми джазовыми музыкантами записал новую интерпретацию азербайджанской народной песни «Sarı gəlin».
Отметим, что Э.Ширинов на протяжении долгого времени проживает во Франции, где знакомит широкую общественность с нашей национальной музыкой. Благодаря неподдельной любви к джазу его импровизации всегда пропитаны особой энергетикой, которая заставляет слушателей отдыхать душой, погружаясь в завораживающее звучание.
Публикуем всеми любимую композицию «Sarı gəlin» в исполнении творческого тандема:
Elchin Shirinov – Piano
Linley Marthe – Bass, Voc
Eric Harland – Drums, Voc
Avishai Cohen – Trumpet
Лейла Мамедова
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