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Культура

«Sarı gəlin»: тандем азербайджанского пианиста и мировых джазовых музыкантов – ВИДЕО 31.01.2017 10:07

Недавно наш соотечественник, молодой пианист Эльчин Ширинов вместе с мировыми джазовыми музыкантами записал новую интерпретацию азербайджанской народной песни «Sarı gəlin».

Отметим, что Э.Ширинов на протяжении долгого времени проживает во Франции, где знакомит широкую общественность с нашей национальной музыкой. Благодаря неподдельной любви к джазу его импровизации всегда пропитаны особой энергетикой, которая заставляет слушателей отдыхать душой, погружаясь в завораживающее звучание.

Публикуем всеми любимую композицию «Sarı gəlin» в исполнении творческого тандема:

Elchin Shirinov – Piano

Linley Marthe – Bass, Voc

Eric Harland – Drums, Voc

Avishai Cohen – Trumpet

Лейла Мамедова

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