С 27 по 30 июля в столице Азербайджана на побережье Каспийского моря пройдет международный музыкальный фестиваль «Жара-2017», участниками которого станут звезды российской эстрады и популярные азербайджанские исполнители.

Организаторами «Жары» являются популярный исполнитель EMIN, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и основатель Русского радио и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на страницу фестиваля в социальной сети Facebook, стала известна программа «Жары-2017», которую откроет гала-концерт звезд российской эстрады, за чем последует юбилейный концерт Софии Ротару и творческие вечера Аллы Пугачевой и Григория Лепса.

Ф.В., И.А.