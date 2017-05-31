USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent52.05
WTI49.71
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.82
Nikkei 22519 682.57
Бомонд

Опубликована программа международного музыкального фестиваля «Жара-2017» - ФОТО 31.05.2017 21:43

С 27 по 30 июля в столице Азербайджана на побережье Каспийского моря пройдет международный музыкальный фестиваль «Жара-2017», участниками которого станут звезды российской эстрады и популярные азербайджанские исполнители.

Организаторами «Жары» являются популярный исполнитель EMIN, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и основатель Русского радио и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на страницу фестиваля в социальной сети Facebook, стала известна программа «Жары-2017», которую откроет гала-концерт звезд российской эстрады, за чем последует юбилейный концерт Софии Ротару и творческие вечера Аллы Пугачевой и Григория Лепса.

Ф.В., И.А.

163количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Новые подробности гибели полицейского в аварии с Porsche - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОБурак Озчивит вступился за Фахрию Эвджен, «провалившуюся» в Каннах – ФОТОАктриса Пярвин Абиева расплакалась в эфире «Maşın» шоу – ФОТОАнтуан Гризманн определился с новым клубомGoogle посвятил doodle Захе Хадид на фоне Центра Гейдара Алиева – ФОТОВ Баку Lexus протаранил два автомобиля, есть пострадавшие - ВИДЕОСтали известны новые подробности гибели в Баку пассажира, выпавшего из автобусаВ сети появились новые снимки беременной подруги Криштиану Роналду - ФОТОНуран Гусейнов показал исчезнувшую из телеэфиров в связи с болезнью Эльмиру Рагимову – ФОТО – ВИДЕОФутболист «Габалы» обручился в Париже – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 мая22:00 Равшана Куркова: «Баку - фантастический, красивый, вкусный, интеллигентный город» - ФОТО21:51 ГЭЦ обнародовал результаты испытательных экзаменов21:43 Опубликована программа международного музыкального фестиваля «Жара-2017» - ФОТО21:31 При взрыве в Кабуле ранен посол Ирана21:20 Освобожден от должности начальник Центрального клинического военного госпиталя Минобороны Армении21:03 Госдеп США о решении проблем по реализации ЮГК20:58 Стало известно расписание чемпионата Европы по боксу20:46 Вышел в свет 100-й выпуск журнала Caspian Energy20:24 Похудевшая после родов на 20 кг телеведущая Гюнель Гумбатова в объективе Руслана Набиева – ФОТО19:58 Роберт Секута: Мы сотрудничаем с Азербайджаном в борьбе с терроризмом19:50 EMIN завершил тур по США – ФОТО – ВИДЕО19:39 США поддерживают реализацию Южного газового коридора – Зампомощника госсекретаря США19:32 На оккупированных территориях Азербайджана тяжело ранен армянский военнослужащий19:23 Араз Азимов передал Президенту Афганистана приглашение посетить Азербайджан19:10 На линии фронта захвачено устройство видеонаблюдения ВС Армении – ФОТО