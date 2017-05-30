Народная артистка Айгюн Кязимова стала почетной гостьей заключительного дня Азербайджанской Недели моды, посетив показ Земфиры Мусаевой под названием «Анна Каренина».

А.Кязимова готовится к посвященному 30-летию творческой деятельности концерту в Crystal Hall, который состоится этой осенью, и практически не появляется на мероприятиях, так как с творческой командой активно работает над предстоящим шоу.

Появление народной артистки в сопровождении близкого друга – дизайнера Руфата Исмайлова на закрытии Азербайджанской Недели моды произвело фурор – А.Кязимова появилась на мероприятии в стильном образе, созданном Р.Исмайловым, приковав к себе внимание СМИ и гостей вечера.

Отметим, что именно Руфат Исмайлов создаст концертные костюмы для предстоящего юбилейного шоу Айгюн Кязимовой.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Кямран Айдынов