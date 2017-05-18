Модель Белла Хадид вновь появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в откровенном платье.

Откровенное алое платье от Alexandre Vauthier, в котором модель Б.Хадид появилась на премьере фильма «Незнакомка» в 2016 году в Каннах, из-за чрезмерной откровенности было названо самым скандальным и провокационным платьем кинофестиваля.

Благодаря провокационному наряду Белла Хадид попала на страницы ведущих мировых СМИ, а карьера модели пошла в гору и в этом году она решила вновь появиться в Каннах в откровенном наряде от Alexandre Vauthier (правда не таком провокационном как в 2016, но далеко не скромном и не сдержанном).

На фестивальной дорожке Б.Хадид появилась со своим отцом - миллиардером Мохаммедом Хадидом.

Читайте по теме:

Названо самое скандальное платье Каннского фестиваля 2016 – ФОТО

Ф.В, Г.Р.