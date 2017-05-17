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Озджан Дениз: «Мне понятен гнев азербайджанцев…» - ВИДЕО 17.05.2017 16:10

Известный турецкий певец и актер Озджан Дениз опубликовал в социальной сети Instagram заявление, обращенное к азербайджанским поклонникам.

Напомним, что сравнительно недавно О.Дениз поделился на своей странице в Instagram роликом, в котором он, гримируясь, веселится, пританцовывает и подпевает звучащую на фоне песню на армянском языке.

Видео раскритиковали азербайджанские поклонники О.Дениза, после чего он удалил ролик со своей страницы, а спустя некоторое время опубликовал  заявление, обращенное к фанатам из Азербайджана.

Говоря о ранее размещенном ролике, О.Дениз подчеркивает, что он – музыкант и никогда не станет врагом по отношению к музыке какой-либо нации: «Песня звучала по радио, и мы всей командой веселились, не думая, на каком она звучит языке, и поделились этим моментом в сети».

В своем обращении турецкая звезда отмечает, что удалил видео после того, как узнал, что песня армянская, и сделал это, чтобы не задеть чувства поклонников из Азербайджана.

«Мы делимся и греческими песнями. В нашей культуре нет вражды к песням. В моей стране живет немало армян, и я не могу думать как вы и не думаю так. Мы все граждане Турции. В искусстве, культуре, музыке не может быть вражды, она есть в политике. 

Я не политик и не артист, занимающийся политикой. Я понимаю гнев азербайджанцев и проявляю чуткость. В Азербайджане с концертами и фильмами я бываю не для того, чтобы заработать деньги, а чтобы вместе со своими азербайджанскими друзьями познакомить вас с турецким кино. 

Я не различаю в мире турок, арабов, армян, греков. Если смотря на мир, я буду выделять кого-либо, но перестану быть артистом. Я смотрю на всех как на людей. Люблю вас и готов до последнего разделять ваше горе. Мне не нужна прибыль от вас, хочу, чтобы вы знали, дорогие братья, у нас одна нация, мы рождены на одной земле», - отмечает Озджан Дениз в Instagram.

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Ф.В, Г.Р. 

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