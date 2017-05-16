Главная звезда сериалов «Великолепный век» и «Королева ночи» Мерьем Узерли рассталась с владельцем элитного яхт-клуба Алпом Озджаном.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hurriyet.com.tr, возобновившие роман около полутора месяцев назад М.Узерли и А.Озджан вновь расстались по причине того, что не смогли прийти к компромиссу в отношениях.

Напомним, что ранее пара на время рассталась – одни СМИ главной причиной расставания называли расстояние – Мерьем Узерли с дочерью Ларой живут в Берлине, а Алп Озджан по работе живет на три города – Дубай, Париж и Стамбул; другие же подчеркивали, что основной причиной стала сумасшедшая ревность А.Озджана.

Вторая попытка восстановления отношений актрисы и бизнесмена также оказалась неудачной.

Ф.В, Г.Р.