Голливудский актер Брэд Питт сделал шокирующее заявление в интервью журналу GQ Style, назвав основной причиной развода с Анджелиной Джоли свое пристрастие к алкоголю.

Издание The Guardian опубликовало фрагменты интервью Б.Питта GQ Style, шокировавшие поклонников голливудского актера, оказавшегося алкоголиком: «Я мог пить как русский, под столом с водкой. Был профессионалом. Когда у меня появилась семья, завязал со многими привычками, кроме пьянства. С конца учебы в колледже не могу вспомнить день, когда бы не употреблял алкоголь. Я много пил, и это стало проблемой, но пришлось опомниться.

Чтобы побороть алкогольную зависимость, Б.Питт обратился к врачам и начал лечение – в данный момент актеру удалось бросить пить, заменив алкоголь газированной водой и клюквенным соком, а также погрузившись с головой в занятие скульптурой.

Сейчас Брэд Питт проживает в Лос-Анджелесе - его одиночество разбавляет лишь бульдог по кличке Жак. Несмотря на скандальность развода с А.Джоли актер хочет остаться с бывшей супругой в дружеских отношениях: «Я вижу, что происходит у друзей во время развода. Один из супругов буквально хочет уничтожить второго. Они тратят годы на эту ненависть, я не хочу так жить».

Актер рассказал, что его первым желанием было удержать отношения: «Но затем на ум приходит всем известная фраза: «Если любишь — отпусти». Теперь я понимаю из своего опыта, что это значит. Это значит любить без права обладания».

Также Брэд Питт отметил в интервью GQ Style, что в данный момент для него на первом плане его дети, а не съемки и карьера: «Дети очень чуткие. Они впитывают все и нуждаются в поддержке. Они хотят быть услышанными. Когда я был погружен в работу с головой, я не слышал их. Я хочу стать лучше. Я обязан стать лучше для моих детей. Я должен показать им другой пример. И пока я собой недоволен».

Ф.В, Г.Р.