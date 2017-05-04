USD1.7024
EUR1.8549
RUB0.0297
Brent50.64
WTI47.65
Золото2 128.51
S&P 500 Index2 388.13
Nikkei 22519 445.70
Бомонд

Брэд Питт оказался алкоголиком: «Я мог пить как русский, под столом с водкой…» - ФОТО 04.05.2017 11:21

Голливудский актер Брэд Питт сделал шокирующее заявление в интервью журналу GQ  Style, назвав основной причиной развода с Анджелиной Джоли свое пристрастие к алкоголю.

Издание The Guardian опубликовало фрагменты интервью Б.Питта GQ Style, шокировавшие поклонников голливудского актера, оказавшегося алкоголиком: «Я мог пить как русский, под столом с водкой. Был профессионалом. Когда у меня появилась семья, завязал со многими привычками, кроме пьянства. С конца учебы в колледже не могу вспомнить день, когда бы не употреблял алкоголь. Я много пил, и это стало проблемой, но пришлось опомниться.

Чтобы побороть алкогольную зависимость, Б.Питт обратился к врачам и начал лечение – в данный момент актеру удалось бросить пить, заменив алкоголь газированной водой и клюквенным соком, а также погрузившись с головой в занятие скульптурой.

Сейчас Брэд Питт проживает в Лос-Анджелесе - его одиночество разбавляет лишь бульдог по кличке Жак. Несмотря на скандальность развода с А.Джоли актер хочет остаться с бывшей супругой в дружеских отношениях: «Я вижу, что происходит у друзей во время развода. Один из супругов буквально хочет уничтожить второго. Они тратят годы на эту ненависть, я не хочу так жить».

Актер рассказал, что его первым желанием было удержать отношения: «Но затем на ум приходит всем известная фраза: «Если любишь — отпусти». Теперь я понимаю из своего опыта, что это значит. Это значит любить без права обладания».

Также Брэд Питт отметил в интервью GQ Style, что в данный момент для него на первом плане его дети, а не съемки и карьера: «Дети очень чуткие. Они впитывают все и нуждаются в поддержке. Они хотят быть услышанными. Когда я был погружен в работу с головой, я не слышал их. Я хочу стать лучше. Я обязан стать лучше для моих детей. Я должен показать им другой пример. И пока я собой недоволен».

Ф.В, Г.Р.

1531количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Силиконовый скандал: турчанка заявляет, что получивший образование в Азербайджане врач изуродовал ей губы - ФОТОБакинский армянин, посетивший родину спустя 30 лет: «Как я любил родной Баку, так и буду его любить. До конца своей жизни» - ВИДЕОАктриса Меган Фокс продолжает одевать сыновей в платья – ФОТО«Не хотят твои работать»: Путин пошутил над турецкой делегацией - ВИДЕОВзрывное выступление Dihaj на вечеринке в киевском Euroclub – ВИДЕОПо поручению Президента Азербайджана восстанавливается фасад здания Бакинского славянского университетаАвтор суперхита «Сбежим в Баку» готовит новую песню о столице Азербайджана – ВИДЕОКанье Уэст: «На пляже в Мексике Ким выглядела дешево и неухожено…» - ФОТОБанк Республика дарит бесплатные пластиковые карты всем, кто родился в маеРеализация 500 килограммов азербайджанских яблок запрещена на территории Армении - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 мая12:27 Александр Лапшин, за которого сильно переживают армяне, все еще мечтает о любимом мамином пироге с яблоками – ФОТО12:16 WhatsApp восстановил работу после сбоя12:06 Буффон: «Надеюсь, люди будут грустить, когда я завершу карьеру»11:58 В Баку проведена симуляция Совета министров иностранных дел стран ОИС – ФОТО11:50 Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя ООН по Альянсу цивилизаций - ФОТО11:44 «МЮ» предоставит Ибрагимовичу свою тренировочную базу для реабилитации после травмы11:36 Обзор мировых процессов от Мубариза Ахмедоглу11:29 Президент Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США - ФОТО11:21 Брэд Питт оказался алкоголиком: «Я мог пить как русский, под столом с водкой…» - ФОТО11:09 Российский политолог Александр Дугин посетил село Ивановка в Исмаиллы - ФОТО10:59 Канье Уэст: «На пляже в Мексике Ким выглядела дешево и неухожено…» - ФОТО10:56 Теледебаты Ле Пен и Макрона: соперники сошлись в нападках, не придя к согласию ни по одному вопросу – ФОТО – ВИДЕО10:50 Рашида Бейбутова: «Я стала сиротой…» - ФОТО10:44 Официальный курс маната ко всем валютам на 4 мая10:40 Президент Азербайджана принял заместителя генсека НАТО по общественным вопросам - ФОТО