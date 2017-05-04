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Бомонд

52-летняя Моника Беллуччи продолжает обнажаться для глянца – ФОТО 04.05.2017 14:46

В преддверии старта Каннского фестиваля, церемонию открытия которого проведет несравненная Моника Беллуччи, актриса вновь украсила очередную глянцевую обложку.

М.Беллуччи стала главной героиней французского журнала Paris Match, обложку которого украсила фотография актрисы, снятая на фоне бассейна, – автором нижеприведенной фотосъемки, на одном из кадров которой актриса появляется обнаженной в мехах, является фотограф Рикардо Тинели.

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Ф.В, Г.Р.

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