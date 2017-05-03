Как сообщает 1news.az со ссылкой на Sozcu.com.tr, в связи с неудачно проведенной пластической процедурой по увеличению губ 22-летняя медсестра Мерве Келеш попала на первые полосы ведущих турецких СМИ.

Sozcu.com.tr, рассказывая о М.Келеш, отмечает, что девушка с детства испытывала комплексы в связи с тем, что была недовольна формой своих губ, которые всегда хотела увеличить.

Прочитав объявление в сети об увеличении губ с помощью силиконовой инъекции, размещенное неким Сонером Г., М.Келеш решилась на операцию: «Он рассказал, что получал образование в Азербайджане. Изначально мне был сделан укол, временно увеличивший губы, за который я заплатила 500 турецких лир (около 250 AZN), но его эффект прошел через неделю. Затем за 1000 лир мне был вколот в губы силикон».

Силиконовая инъекция была сделана М.Келеш дома, так как Сонер Г. заявил о том, что клиника закрыта – после получаса с момента проведения процедуры губы начали опухать, на что Сонер заявил, что это не его вина, в губы попала инфекция и девушке следует обратиться в больницу.

М.Келеш направилась в больницу, в которой работает медсестрой, где после обследования ей заявили, что в губы вколот неизвестный раствор, который вызвал аллергическую реакцию.

В связи с произошедшим девушка подала на Сонера Г. заявление в полицию, он же в свою очередь отрицает свою причастность, заявляя следующее: «Я парикмахер, и не являюсь врачом и соответственно не проводил каких-либо процедур. Меня оклеветали».

Как Мерве Келеш выглядела до и после проведения пластической процедуры, можно увидеть на нижеприведенных снимках.

Ф.В, Г.Р.