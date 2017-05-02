На протяжении 46 лет бал остается одним из самых важных событий в индустрии современной моды.

Каждый год в Нью-Йорке проходит благотворительный бал Института костюма Met Gala — мероприятие, где в самых экстравагантных нарядах появляются самые яркие мировые знаменитости.

Кто посетил Met Gala в этот раз, можно увидеть в фоторепортаже, приведенном ниже.

Дженнифер Лопес с бойфрендом бейсболистом Алексом Родригесом

Моника Беллуччи и Валентино Гаравани

Холли Берри

Селена Гомес и The Weeknd

Наоми Кэмпбелл

Эмили Ратажковски

Рианна

Мадонна

Кара Делевинь

Том Брэди и Жизель Бундхен

Софи Тернер

Кэти Перри

Дакота Джонсон

Адриана Лима

Эмма Робертс

Ники Минаж

Крисси Тейген

Лили-Роуз Депп

Пэрис Джексон

Кейт Хадсон

Диана Крюгер

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Миранда Керр

Селин Дион

Джулианна Мур

Кейт Босуорт

Люк Эванс и Катрин Денев

Джиджи Хадид

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Кайли Рио

Риз Уизерспун

Ханна Бэкшейв и Эдди Редмэйн

Кэти Холмс

Хью Джекман и Дебора Ли Фернесс

Джессика Честейн

Джейден Смит

Ф.В, Г.Р.

Фото: Spletnik.ru