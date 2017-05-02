На протяжении 46 лет бал остается одним из самых важных событий в индустрии современной моды.
Каждый год в Нью-Йорке проходит благотворительный бал Института костюма Met Gala — мероприятие, где в самых экстравагантных нарядах появляются самые яркие мировые знаменитости.
Кто посетил Met Gala в этот раз, можно увидеть в фоторепортаже, приведенном ниже.
Дженнифер Лопес с бойфрендом бейсболистом Алексом Родригесом
Моника Беллуччи и Валентино Гаравани
Холли Берри
Селена Гомес и The Weeknd
Наоми Кэмпбелл
Эмили Ратажковски
Рианна
Мадонна
Кара Делевинь
Том Брэди и Жизель Бундхен
Софи Тернер
Кэти Перри
Дакота Джонсон
Адриана Лима
Эмма Робертс
Ники Минаж
Крисси Тейген
Лили-Роуз Депп
Пэрис Джексон
Кейт Хадсон
Диана Крюгер
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Миранда Керр
Селин Дион
Джулианна Мур
Кейт Босуорт
Люк Эванс и Катрин Денев
Джиджи Хадид
Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Кайли Рио
Риз Уизерспун
Ханна Бэкшейв и Эдди Редмэйн
Кэти Холмс
Хью Джекман и Дебора Ли Фернесс
Джессика Честейн
Джейден Смит
Ф.В, Г.Р.
Фото: Spletnik.ru