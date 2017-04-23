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Певицу Лолиту высадили из поезда из-за запрета въезжать в Украину - ВИДЕО 23.04.2017 14:06

Певица Лолита Милявская заявила, что ее сняли с поезда на Украине, так как ей запрещен въезд в эту страну.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот пересаживают сразу на другой поезд", — сказала Милявская в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в Facebook.

Певица уточнила, что решение украинских властей было связано с ее посещением Керчи в 2015 году.

Лолита Милявская родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве.

РИА Новости

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Певицу Лолиту высадили из поезда из-за запрета въезжать в Украину - ВИДЕО
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