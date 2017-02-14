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Организаторы «Евровидения-2017» заявили о прекращении своей работы 14.02.2017 10:00

Организаторы песенного конкурса «Евровидение-2017», который должен пройти в Киеве в мае, заявили о прекращении своей работы - они утверждают, что их фактически лишили полномочий.

Команда, работавшая над организацией песенного конкурса «Евровидение-2017», сворачивает деятельность - об этом говорится в обращении организаторов к Национальной общественной телерадиокомпании Украины, опубликованном телеканалом «112 Украина».

Как пояснили организаторы, такое решение связано с тем, что команду фактически лишили полномочий, назначив нового руководителя конкурса на Украине. В обращении отмечается, что смена руководителя произошла после того, как команда добилась от Европейского вещательного союза (EBU) подтверждения проведения конкурса в Киеве. В результате работа команды была заблокирована и остановлена на два месяца, подчеркнули организаторы.

«С сожалением сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению «Евровидения» на Украине», — говорится в обращении.

Свой поступок команда, работавшая над конкурсом, аргументирует «отсутствием прозрачности во время принятия решений по ключевым направлениям работы».

РБК

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