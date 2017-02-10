Русский и французский историк моды, искусствовед, ведущий программы «Модный приговор» на Первом российском канале Александр Васильев в самое ближайшее время посетит столицу Азербайджана.

О своем визите в Баку А.Васильев сообщил в социальной сети Facebook – поездка в столицу Азербайджана состоится в рамках проекта «Выездная школа Александра Васильева».

«Премьера в Выездной школе Александра Васильева»: 23 февраля мы с моими студентами отправляемся в Баку, где проведем неделю, изучая достопримечательности этого прекрасного города. В программе: обзорная экскурсия по Старому городу, музей искусств, Центр Гейдара Алиева - архитектурный шедевр работы Захи Хадид, Театр оперы и балета, поездка в Гобустан - заповедник с наскальными рисунками 2-3 тыс. до н.э.

Вместе мы отправимся в дома, где жили Виталий Вульф и Лев Ландау, посетим антикварные лавочки Старого города, прогуляемся по Приморскому бульвару и научимся готовить кутабы», - отмечается в публикации Александра Васильева, сопровождаемой архивным снимком Баку.

Подробности участия в бакинском семинаре А.Васильева доступны по следующей ссылке.

«Выездная школа Александра Васильева» - это особый проект, который позволяет погрузиться в атмосферу моды и отлично отдохнуть. Первая Школа состоялась в августе 2005 года, и с тех пор Школа Александра Васильева пользуется неизменной популярностью, и в этом нет ничего удивительного. Ведь талант А.Васильева к рассказам, его потрясающая эрудиция и искренняя любовь к искусству в сочетании с красотой исторических мест, по которым он проводит своих учениц, гарантируют полное удовлетворение от поездки

Феликс Вишневецкий, Г.Р.