Внук 45-го президента США Теодор Кушнер активно осваивает Белый дом, учась ползать по кабинетам.

«Столько всего важного и запоминающегося произошло на этой неделе, в том числе и тот момент, когда малыш Тео впервые пополз в Белом доме», - пишет Иванка Трамп в комментарии к нижеприведенному видео, вызвавшему умиление у пользователей социальных сетей.

Видео опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Янв 25 2017 в 7:49 PST

Напомним, что Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, ставший новым советник президента США, воспитывают троих детей – дочь Арабеллу Роуз и двоих сыновей Джозефа Фредерика и Теодора Джеймса.

Ф.В, Г.Р.