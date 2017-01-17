В программе турецкого телешоу «Zühal Topalla», выходящего в эфир на канале «Star», произошел интересный случай, связанный с азербайджанскими участниками программы.

Азербайджанец Али Акпер в эфире программы «Zühal Topalla» сделал сюрприз своей избраннице, тоже участнице программы из Азербайджана по имени Наз, подарив ей ключи от автомобиля и отметив, что это только начало сюрпризов, приготовленных им для девушки.

Несмотря на то, что Наз была очень рада такому подарку, она отказалась от дорогого презента, отметив, что не может его принять от человека, которого знает всего несколько дней, однако, конечно, хотела бы получить такой подарок, но только после свадьбы.

Наз также подчеркнула, что ей не важна материальная составляющая и отметила, что главное это любовь, а не деньги.

Феликс Вишневецкий, Э.Т.