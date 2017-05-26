Публичное юридическое лицо ABAD было создано Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева 23 сентября 2016 года.

Как сказано в документе, эта структура нацелена на активизацию участия населения страны в социально-экономическом развитии страны, и, чтобы достичь этой цели, предусматривается стимулировать работу субъектов малого и среднего бизнеса, сформировать конкурентоспособные семейно-производственные хозяйства, что параллельно послужит уменьшению уровня безработицы.

По сути ABAD создан благодаря опыту, приобретенному Азербайджаном в работе над ASAN xidmət, который по праву считается одним из самых успешных и масштабных социальных проектов нашей страны. Отличие же в том, что несмотря на очевидное наличие социальной ориентированности, ABAD имеет более экономические аспекты и причины реализации. Что касается сходства, то в скором будущем также как и ASAN xidmət, он охватит сетью весь Азербайджан и реально стимулирует интерес людей заняться предпринимательством.

Что же представляет собой проект ABAD?

Начнем с того, что семейный бизнес в Азербайджане всегда процветал, и в регионах страны до сих пор немало ремесленников, которые получили секреты мастерства в дар от своих предков. Благодаря специфичности и качеству своей продукции, обычно, в селах мастера были известны всем, и их сравнительно легко было найти. И если еще в начале прошлого века фермерство и такого рода хозяйства представляли костяк сельской экономики, то с развитием современной промышленности и появлением новых и довольно сложных стандартов качества, вести ремесленническую деятельность стало совсем не просто.

Со временем, по мере того как росло промышленное производство, а стандарты стали совершенствоваться, производимая мастерами продукция стала приобретать уникальный характер ручной работы. Но это если речь идет о товарах относящихся к прикладному искусству. Что касается той же сельхозпродукции, скажем, домашнего производства варений, соков, настоек и т.д., то здесь, помимо сложностей с сертификацией продукции, семейные хозяйства испытывают также определенные трудности с налаживанием продаж, рекламой, маркетингом и другими современными требованиями к ведению бизнеса. Чтобы помочь этим микро- и средним предпринимателям вый­ти на рынок и получить возможность успешно реализовывать свою продукцию, Указом Президента Ильхама Алиева осенью прошлого года и был создан ABAD.

«Главное направление деятельности ABAD как раз и заключается в оказании предпринимателям консалтинговых услуг, — говорит заведующий сектором по связям с общественностью этой структур Эльвин Ширинов. — Семья, которая десятки лет изготавливает, к примеру, варенье и делает это хорошо, не всегда обладает должными знаниями в области консалтинга.

Второе направление — это маркетинг. Та же семья, к примеру, как правило, не знает, какая продукция наиболее востребована на рынке в этом году и по каким именно причинам. То есть люди не обладают должными знаниями в области пиара и зачастую не знают, как правильно рекламировать свою продукцию».

Конечно же, сказанное относится не ко всем сельчанам, и отдельно взятая семья, занятая микропроизводством, может быть информирована по тем или иным вопросам ведения бизнеса. Она может даже позволить себе нанять профессионалов, которые поделятся опытом и дадут дельные советы.

Но согласитесь, что работа с профессиональными маркетологами или менеджерами в области пиара по силам не всем, поскольку затраты обязательно отразятся на конечной цене продукции. То есть в массовом порядке в Азербайджане пока не поставлена совместная работа с профессиональными экономистами. В результате получается, что продукция наших предпринимателей часто бывает очень хорошего качества, но в ценовом определении она проигрывают зарубежным конкурентам.

И это при том, что продукция сельского хозяйства в стране, в основном, экологически чистая. Особенно это относится именно к небольшим производствам, у которых не всегда хватает денег на приобретение удобрений. Кстати, экологически чистая продукция (конечно, в разумных пределах) как раз и бывает дороже той, что производится в массовом порядке. Если разница в цене будет в разы больше, то ее мало кто купит.

Первый региональный центр ABAD построен в Масаллинском районе, в настоящее время ведется строительство второго такого центра в Балакенском районе. Масаллинский центр уже оказывает гражданам, желающим получить государственную поддержку бизнесу, соответствующие услуги по маркетингу, консалтингу, пиару продукции и повышении финансовой грамотности.

«Здесь стоит оговорить, что ABAD не оказывает финансовых услуг, то есть не выделяет предпринимателям деньги, но в плане поддержки бизнеса может взять на себя ведение бухгалтерского учета с последующим обучением их бухгалтерии, чтобы они сами контролировали свое семейное хозяйство, — отметил Э.Ширинов. — В результате они превратятся в конкурентоспособные бизнес единицы.

То есть ABAD не планирует поднимать для людей бизнес с нуля, а затем передать им правление и отойти от дел. Главная цель — доведение работы уже действующих хозяйствующих субъектов до требуемых стандартов с тем, чтобы в дальнейшем они действовали на рынке как самостоятельный бизнес-элемент».

Также ABAD будет помогать предпринимателям формировать свой бренд. Хорошим примером совместной работы с этой структурой является хозяйство Самира Алиева из Масаллов. Для него ABAD создал бренд «Бал кими». Раньше предприниматель производил варенье, находил рецепты в Интернете, повышал уровень производства, но продавал продукцию кустарным способом — в стандартных стеклянных банках и даже без этикетки.

Он отправлял варенье в Россию и был не в состоянии отслеживать, на прилавки каких магазинов она поступала и под каким конкретно брендом. А теперь, благодаря содействию ABAD, С.Алиев получил соответствующую документацию качества от Министерства здравоохранения Азербайджана, и одной из сертификационных структур которой, Государственным комитетом сертификации и метрологии, дано право выдавать такие документы соответствия требуемому качеству.

Что нужно чтобы получить помощь ABAD? Прежде всего предприниматель должен сам проявить инициативу и обратиться в эту структуру со своей продукцией. Затем ABAD по принципу единого окна организует для него сертификат качества. Однако при этом следует помнить, что содействие ABAD вовсе не гарантирует, что такой сертификат непременно будет выдан.

Необходимо действительное соответствие товара требуемому качеству, поскольку после того, как между бизнесменом и ABAD будет подписано соглашение о партнерстве, на любой продукции, помимо фирменного знака производителя будет также лейбл самого ABAD, — свидетельство того, что продукция выпущена на рынок при содействии этой государственной структуры.

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Требования очень серьезные, поскольку даже один некачественный товар на рынке может подмочить репутацию ABAD как перед производителями, так и потребителями.

Говоря о консалтинге, необходимо отметить, что ABAD также занимается предоставлением помощи предпринимателям в разработке бизнес-планов и проведении стресс-тестов. Пока такие работы ведутся, как было отмечено выше, в Массалинском и Балакенском регионах в качестве пилотного проекта.

Почему пилотного? В истории Азербай­джана не было аналогичной практики, и ввиду отсутствия именно такого опыта в других государствах, ABAD не может обратиться за содействием к ним. Так вот, врамках пилотного проекта было отобрано около 21 семьи, из которых 12 приходится на Балакенский и 9 — на Масаллинский район. Предложений поступило больше 30-ти из каждого района. То есть отбор был довольно жестким. Причем речь, как было отмечено, идет о хозяйствах, занимающихся конкретным бизнесом, а не желающих начать свое дело с нуля.

Последним ABAD собирается помочь в будущем. На начальном этапе это публичное лицо юридического права в качестве полукоммерческой организации должно сформировать систему для дальнейших заработков и финансирования своей дальнейшей деятельности. То есть деятельность ABAD ведется таким образом, чтобы параллельно зарабатывать достаточно денег для расширения ареала и возможностей помощи предпринимателям.

Что касается размера комиссионных, то они соизмеримы с оказанной семье помощью. Их размер определяется расчетами при росте общего оборота бизнеса. И здесь важно отметить, что ABAD не делит с предпринимателями прибыль, а с процента от первичного общего оборота, в качестве плательщика НДС, эта структура платит налоги.

По словам завдующего сектором, в дальнейшем география работы будет расширена, и деятельность ABAD распространится на все другие регионы страны. Вот почему уже сегодня эта структура формирует реестр, в который включаются запросы о помощи от предпринимателей и с других районов.

Эти данные анализируются, и в дальнейшем со всеми этими бизнес-хозяйствами тоже будут подписаны соответствующие соглашения о партнерстве.

Довольно интересным выглядит и другое направление деятельности ABAD заключающееся в оказании поддержки семьям, занимающимся народно-прикладным искусством. Согласитесь, что у Азербайджана очень богатые история и культура, которые отражены в изделиях прикладного искусства.

Сегодня благодаря ABAD на территории Ичери шехер действует Центр народно-прикладного искусства ABAD, где выставлена продукция более 70 местных мастеров из совершенно разных регионов страны. В Центр вход бесплатный, и любой может приобрести любую понравившуюся вещь.

Каждый abad-чи получает свою страницу на интернет-портале ABAD и, увидев это изделие за рубежом, другие желающие приобрести продукцию работы этого мастера, смогут найти всю информацию о нем в Интернете. Что касается оплаты, то доходы от реализации национальных сувениров поступают на банковские счета самих ремесленников, а система полностью прозрачна.

В настоящее время ведутся работы по созданию второго центра народно-прикладного искусства в зоне Duty Free международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

В заключение хочется сказать, что, несмотря на новизну идеи с ABAD, не приходится сомневаться в том, что и этот проект будет успешно реализован. По нескольким причинам.

Во-первых, он нацелен на содействие самим предпринимателям, и они уже успешно пользуются благами, которые предоставляются этой государственной структурой.

То есть идея уже себя уже оправдала. Во-вторых, есть у нашего народа очень интересные и хорошие качества — чувство лидерства и желание заниматься именно частнособственническим бизнесом, когда все ключевые решения принимает сам предприниматель.

Не всегда хватает лишь умения. И при содействии ABAD именно эти наши качества могут содействовать в ускоренном и интенсивном развитии в стране семейных бизнес-хозяйств.

Рауф НАСИРОВ