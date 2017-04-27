Как известно в понедельник, 24 апреля по российским телеканалам ТНТ и ТНТ4 состоялся показ видеоролика, посвященного вымышленному «геноциду армян», с участием популярных участников развлекательных телевизионных программ «Камеди клаб» и «Камеди вумен».

Вовлечение актеров, специализирующихся в экстравагантном, порою запредельном комедийном жанре, часто вышибающих хохот аудитории ударами сквернословия, одни только лица которых вызывают улыбку, а то и смех, само по себе выглядело довольно необычно. И неубедительно… Ну, например, как неубедителен Шура Балаганов, произносящий прощальную речь над могилой Паниковского.

Но давайте все же не спешить с выводами. Кто знает, может быть это очередная «творческая» находка веселых ребят из КВН – использовать манеж «комедийного клуба» для демонстрации сюжетов о геноцидах. На наш взгляд, в отношении пресловутого понедельника куда уместнее было бы объявить, что мол «комедийное» заведение с юморком типа «чем ниже пояса – тем лучше» и нередко подзаборной лексикой, в связи с таким-то днем не выйдет в эфир…

Так было бы намного достойнее, чем выводить на телеэкраны тех же самых матерящихся клоунов, но на этот раз молчащих и натянувших на лица серьезно-пафосные выражения – что сделало их еще смешнее и в итоге обезличило как сам повод, по которому им пришлось надевать эти маски, так и всю «творческую» задумку вокруг этого повода.

Однако, это частное мнение и мы, разумеется, не настаиваем на том, чтобы ломиться в чужой монастырь со своим уставом. В конце концов, тем, кто заправляет индустрией смеха на российских каналах, виднее, кто и как должен преподносить тот или иной материал. Но…

Учитывая, что коллектив на ТНТ, надо признать, подобрался изобретательный, ищущий, находящийся в непрерывном творческом поиске, следует отнестись к данной инициативе с более пристальным вниманием. Очень может быть, что комедийный коллектив, испытывающий затруднения с разработкой свежих и неизбитых идей (пошлости явно нарастают), нащупал новую стезю и отныне репертуар «смешного канала» будет разнообразиться серьезными мотивами, вроде скорби по «геноцидам». Поэтому, вполне вероятно, что в понедельник 24 апреля была проведена апробация новой страницы в нелегкой судьбе «клуба».

Не исключено, что пилотная версия уже выявила признаки вполне перспективного начинания. Хотя бы потому, что это позволит привнести в содержание канала больше правдивой информации о подлинных геноцидах, действительно имевших место в истории (если уж решено разнообразить репертуар именно геноцидальной темой). При этом за материалом далеко идти не придется…

На пространстве Российской империи, как бы оно ни называлось геноцидов было совершено предостаточно. Это обеспечит ресурсом «творческий» репертуар «клуба» на несколько лет вперед! Судите сами:

24 января – день геноцида казаков;

23 февраля – день геноцида вайнахов (чеченцев и ингушей);

8 марта – день геноцида балкарского народа;

31 марта – день геноцида азербайджанцев;

18 мая – день геноцида крымско-татарского народа;

21 мая – день геноцида черкесов;

Первая пятница августа – день геноцида киргизов;

1 октября – день геноцида ногайского народа;

2 ноября – день геноцида карачаевцев;

26 ноября – день геноцида украинцев;

Как говорится, непочатый край работы. Новое поприще. А то, что пилотная версия получилась неудачной – не беда, это даже нормально. Пилотные версии для того и делаются, чтобы выявлять недостатки, дорабатывать их и доводить конечную продукцию до совершенства.

Материал, вышедший в эфир в понедельник, имел серьезные недостатки и прежде всего в совершенно неверной трактовке исторических событий. Разумеется, немое лицедейство актеров здесь ни при чем. Исправления требует лишь только закадровый текст для верного изложения истинных событий начала ХХ века. Правильная подача видеоматериала должна выглядеть так:

Из темноты одно за другим медленно выплывают серьезные лица комедиантов на фоне следующего текста:

«1914 – 1923 годы… Геноцид мусульман Турции и Азербайджана, совершенный армянскими головорезами дашнакских полчищ. Те, кто не знает – должны узнать, те, кто уже знают – не забудут никогда. Кровь и слезы, боль и страдания. 1914 – 1923 годы… Геноцид мусульман Турции и Азербайджана…

Миллионы сердец перестали биться, миллионы сердец перестали любить и мечтать, миллионы сердец перестали радоваться жизни и тянуться к солнцу, миллионы сердец перестали биться в эти страшные годы, замолкли голоса, закрылись глаза, навсегда.

В Турции и Азербайджане ордами армянских палачей были убиты миллионы мусульман, мирных жителей, таких же, как ты и я. Миллионы жителей были убиты только потому, что они мусульмане, турки, азербайджанцы. Убийцы не пожалели никого – ни стариков, ни женщин, ни детей.

Безоружных людей вырезали сотнями и тысячами, расстреливали духовенство, служащих, чиновников, политиков и дипломатов, поэтов и писателей, музыкантов и художников, уничтожалась турецкая и азербайджанская интеллигенция во всех городах от Анатолии до Баку.

Была растоптана древняя культура турецкого и азербайджанского народов, сожжены книги, разрушены мечети, миллионы семей были вынуждены бежать со своих родных земель, спасаясь от неминуемой гибели, остальные были безжалостно убиты, только из-за того, что они мусульмане, турки, азербайджанцы.

Дашнакские орды армянских националистов пытались утопить в крови любое упоминание о турках и азербайджанцах, о курдах, грузинах, греках и евреях.

Прошло сто лет. Мы помним. Сменились поколения, но мы помним…»

Так, на примере реальных событий, происходивших на территории Анатолии и Закавказья, комедианты получат возможность заодно и подучиться, и узнать о подлинных геноцидах, о страшных страницах в истории своих соотечественников и ближайших соседей – черкесов, крымских татар, казаков, украинцев, чеченцев, балкар, ногайцев, казахов и киргизов.

А также узнать и про то, как на территории уничтоженных и выселенных народов, на райские земли Причерноморья, Кавказа и Закавказья российские власти переселяли армян со всех концов света. И что сегодняшние армянские коллеги по комедийному бизнесу – как раз потомки тех самых армян, которые когда-то весело и радостно вселялись в дома вырезанных азербайджанцев, черкесов, татар, карачаевцев. Наверно оттуда и пошло передаваться по наследству это веселье, которое довело, наконец, сочинских, пятигорских и ереванских шутников до потешного манежа и рулевого штурвала на российском телеканале.

Аббас Исламов