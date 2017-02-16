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Точка зрения

«Валдайский форум» опубликовал аналитическую записку Фархада Мамедова на тему «Геополитической идентичности Азербайджана» 16.02.2017 10:46

На сайте международного дискуссионного клуба «Валдай» опубликована аналитическая записка директора Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархада Мамедова «Геополитическая идентичность Азербайджана в контексте вызовов и перспектив 21-го столетия».

Как сообщает 1news.az, в материале автор указывает, что современные международные отношения переживают период турбулентности и перехода от однополярного мира к миру с несколькими центрами сил с усилением роли регионализации.

«В этих условиях сравнительно небольшие государства пытаются максимизировать ресурс геополитической идентичности, чтобы проводить свою внешнюю политику», - отмечает он.

Ф.Мамедов указывает, что каждое государство имеет свою собственную геополитическую идентичность, основанную на географической, исторической, религиозной и культурной составляющих.

«Геополитическая идентичность Азербайджана имеет многоуровневую особенность и связь с многочисленными географическими районами, охватывающими Евразийский континент. Азербайджанская Республика осуществляет свою внешнюю политику в соответствии с национальными интересами, строит равноправные и взаимовыгодные отношения посредством векторов Север-Юг и Восток-Запад», - указывает автор, отмечая, что для достижения своих целей АР использует многоуровневые геополитические ресурсы.

Ф.Мамедов отмечает, что Азербайджан не был и не будет пространством борьбы мировых центров сил.

Директор ЦСИ отмечает, что объективное и всестороннее восприятие геополитической идентичности создает для Азербайджана возможности вести политику конструктивного прагматизма, укреплять независимую политику сравнительно малого по территории государства, быть полноправным субъектом международных отношений.

«Потенциал возможностей выбранного пути и механизмов реализации внешней политики Азербайджана позволяет говорить о безальтернативности и эффективности конструктивистского подхода. Перед страной в ближайшее десятилетие стоят качественно новые задачи: урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, диверсификация экономики и увеличение экспорта ненефтяного сектора экономики, повышение качества жизни граждан республики, реализация крупномасштабных инфраструктурных проектов по векторам Восток-Запад и Север-Юг.

В этих условиях многослойность геополитической идентичности сохраняет потенциал для реализации поставленных задач, обеспечения территориальной целостности и укрепления реальной независимости в новых условиях», - указывается в статье.

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Эльшан Рустамов

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«Валдайский форум» опубликовал аналитическую записку Фархада Мамедова на тему «Геополитической идентичности Азербайджана»
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