«Валдайский форум» опубликовал аналитическую записку Фархада Мамедова на тему «Геополитической идентичности Азербайджана»

На сайте международного дискуссионного клуба «Валдай» опубликована аналитическая записка директора Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархада Мамедова «Геополитическая идентичность Азербайджана в контексте вызовов и перспектив 21-го столетия».

Как сообщает 1news.az, в материале автор указывает, что современные международные отношения переживают период турбулентности и перехода от однополярного мира к миру с несколькими центрами сил с усилением роли регионализации.

«В этих условиях сравнительно небольшие государства пытаются максимизировать ресурс геополитической идентичности, чтобы проводить свою внешнюю политику», - отмечает он.

Ф.Мамедов указывает, что каждое государство имеет свою собственную геополитическую идентичность, основанную на географической, исторической, религиозной и культурной составляющих.

«Геополитическая идентичность Азербайджана имеет многоуровневую особенность и связь с многочисленными географическими районами, охватывающими Евразийский континент. Азербайджанская Республика осуществляет свою внешнюю политику в соответствии с национальными интересами, строит равноправные и взаимовыгодные отношения посредством векторов Север-Юг и Восток-Запад», - указывает автор, отмечая, что для достижения своих целей АР использует многоуровневые геополитические ресурсы.

Ф.Мамедов отмечает, что Азербайджан не был и не будет пространством борьбы мировых центров сил.

Директор ЦСИ отмечает, что объективное и всестороннее восприятие геополитической идентичности создает для Азербайджана возможности вести политику конструктивного прагматизма, укреплять независимую политику сравнительно малого по территории государства, быть полноправным субъектом международных отношений.

«Потенциал возможностей выбранного пути и механизмов реализации внешней политики Азербайджана позволяет говорить о безальтернативности и эффективности конструктивистского подхода. Перед страной в ближайшее десятилетие стоят качественно новые задачи: урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, диверсификация экономики и увеличение экспорта ненефтяного сектора экономики, повышение качества жизни граждан республики, реализация крупномасштабных инфраструктурных проектов по векторам Восток-Запад и Север-Юг.

В этих условиях многослойность геополитической идентичности сохраняет потенциал для реализации поставленных задач, обеспечения территориальной целостности и укрепления реальной независимости в новых условиях», - указывается в статье.

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Эльшан Рустамов