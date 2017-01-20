Эту заметку в своем блоге журналист Вячеслав Сапунов написал еще в 2010 году.

Проходят годы, но она остается все такой же актуальной, ведь ни зачинщики, ни исполнители этого кровавого преступления против азербайджанского народа так и не понесли наказания.

И хотя воспоминания некоторых участников дискуссии, как нам кажется, изобилуют неточностями, а то и умышленным искажением фактов (особенно в части о погромах армянских домов), считаем, что с данным материалом должно ознакомиться как можно больше людей, чтобы ПОМНИТЬ… а потому, печатаем его без изменений.

При составлении материала использованы фотографии агентства Азертадж.

* * *

21.01.2010, 11:40

Вчера исполнилось 20 лет со дня трагических событий в Баку.

На сайте Desantura.ru воспоминаниями делятся те, кто "стоял по те стороны баррикад". Но сразу уточню, что там пишут преимущественно десантники, а не резервисты-"партизаны", которые устроили основную бойню в столице Азербайджана.

Тред, озаглавленный "Конфликт Ереван-Баку в 89 г. Есть ли очевидцы событий Баку и Ереване?", начат юзером по имени bakinec - человеком явно не военным, но интересующимся новой военной историей.

Тред был создан 4 года назад и весьма велик. Я выставил здесь избранное, слегка поправив грамматику. Если хотите, читайте все подряд, полностью, в оригинале.

bakinec:

В ночь на 20-е января 1990 года начался прорыв войск в Баку с нескольких направлений. Одновременно с ним деблокировались находившиеся в городе части СА и ВВ. В операции участвовало практически все, что было в стране элитного и спецназовского - в том числе группа "Альфа", которая взорвала энергоузел телецентра, не дав лидерам НФА выступить по телевидению с заявлением о переходе власти в АзССР в руки Народного Фронта. ВДВ были представлены настолько широко, что всех и не упомню... К примеру, генерал Лебедь "отличился" дважды - вначале колонна под его командованием на пляже Шихово (южный въезд в город) случайно обстреляла морпехов, высадившихся там с моря на полчаса раньше и сбивших заслон боевиков - 6 морпехов погибли, 12 получили ранения... бывает, "своя свои не познаша" в той каше случалось не раз... а второй раз - взяли Морской Вокзал и обстрелом из БМД вынудили сдаться плавучий штаб НФА, теплоход "Сабит Оруджев".

В качестве трофеев на Морвокзале были взяты ВСЕ запасы спиртного из бара и ресторана, а также цветной телевизор из зала ожидания - причем как этот здоровенный ящик упихнули в БМД, так никто и не понял, а десантники секретом не поделились...

Вообще же в Баку в 90-м году "входило" по тогдашним официальным данным около 12 тысяч человек, а по подсчетам, произведенным в наше время - около 35 тысяч. Особое внимание и местных, и Запада привлек ввод Витебской дивизии ВДВ - тогда ее передали в подчинение ПВ КГБ, и про "КГБ-шных десантников" ходили слухи - один другого страшнее...

Но 3 днями там не обошлось... В районе Сальянских казарм последний "200-й" был аж 11 февраля - снайпер с крыши дома попал в сержанта-мотострелка из состава патруля в комендантский час.

Гашиш:

11-го января 90-го перед отбоем на пульт в роте поступил сигнал. Почти всю ночь сгружали парашютные системы с машин и рано утром были уже на аэродроме. К вечеру 12-го уже приземлялись в Насосном. До 19-го там же где-то рядом и жили (уже не помню точно место). 19-го днем выдвинулись в сторону Баку, но через какое-то время колонна встала и спустя некоторое время развернулись обратно.

В ночь была предпринята вторая попытка войти в город. Заходили со стороны Сумгаитского взвоза (вроде так называли... могу ошибаться... корифеи поправят, если не прав). "Война" была недолгой. Пересеклись с резервистами. Такое было ощущение, что их посадили в танки, командиров не приставили и конкретной задачи не поставили. Они и палили без разбору, куда душа пожелает.

Сразу разъехались по блок-постам.

Через недельку первую роту и наш взвод отправили на ж.д. станцию Баладжары. Охраняли станцию пару недель, после нас заменили и снова по блок-постам.

Жили на территории какого-то автобата. Точно уже не помню за давностию лет. Рядом жилая высотка еще была, типа свечки. С нее была обстреляна мимо проезжавшая уже домой колонна резервистов. Был у них один 200-ый... и было это вроде уже после 11 февраля.

Встречали и Витебских ребят. Узнавали их по аббревиатуре ПВ КГБ СССР на люках БМД.

Улетели домой в Псков 5 марта, но через две недели были уже в Вильнюсе.

Кэпу в Баку было присвоено звание полковник. Особо отличившиеся из личного состава были награждены орденами и медалями.

Потери полка в Баку - 2 человека, оба по рас3,14здяйству отдельных личностей.

Гашиш:

Нам при входе в Баку под первую машину КАМАЗ подставили... Этот КАМАЗ себе и забрали...и потом его с собой в Псков загрузили и увезли...

Fedot:

Подтверждаю. Было такое. Правда в последствии её все равно потом за место разбитого КАМАЗа отдали. Переделав под спальник.

Я сам участвовал в этих событиях. Служил в 7-ой роте 234-го полка.

Всё что пишет Гашиш подтверждаю. Погибшие по разгильдяйству "своих товарищей" служили со мной в одном батальоне.

Гашиш:

Сам не видел, только со слов ребят знаю. Среди белого дня в городе наехали гусеницей БТРа своего на жигуль местный слегка. Прапор их с БТРа спрыгнул, хотел видимо извиниться, что ли... и уж совсем не ожидал наглости такой от водителя жигулей, как удар кулаком в лицо (мягко так сказал). Конечно зря мужик это сделал. Досталось и ему и друзьям его, сидевшим в машине, да и машину ему вряд ли удалось в последствии восстановить.

А вообще этих жигулей прилично порастолкали по обочинам при входе в город.

MadCap:

Ещё было дело тормознули наш Урал на вьезде в город, где дорога из Перекешкюля вливается в основную трассу, запрыгнули два мента с двух сторон на подножки и стволами в кабину тыкают, мол, вылазь. А водила в том Урале был дембель Вася, мордатый такой, наглый он, раз, за пазуху менту руку засовывает, а там эфка, в руке-то и без кольца, и грит: "Так может мы дальше поедем?"

А мент отвечает: "Э, брат, чего сразу не сказал, что ты из Перекешкюля?.."

В общем, вроде и не война, но как на войне.

Попов Владимир:

Сам я служил срочную в ДШБ, а жил всю жизнь в Баку. Во время первого входа войск в Баку я жил в 700-800 метров от баладжарского спуска. А жена жила в 20 поселке - это южный вход в Баку. Так что я видел вход войск с севера, а на следующий день - последствия с юга. Могу сказать только одно, наша десантура входила после резервистов, то есть после основной стрельбы по жителям и в ответ.

Мимо моего дома днем и ночью ездили БМД с десантом на броне, что в условиях города самоубийство. Каждый раз из окна своей квартиры смотрел на ребят на БМД и понимал, если боевики захотят, то сжечь БМД и снять десант с брони дело 5 минут. После ночного входа войск в 6.30 мне пришлось пешком идти через весь город к жене. На площади 11 Красной Армии я насчитал более 50 луж крови (явно 200).

Holtaf:

По январю 1990 года bakinec всё правильно описал начиная с ночи 17.01., я тогда дежурным по части стоял, после блокирования разведрота бывшего 135 мсп разблокировала южное КПП и отогнали машины, но это ненадолго, к утру дивизия была блокирована полностью НФА. Их единственным требованием был невыход войск из Сальянских казарм в город. На это время партизаны уже были развёрнуты на базе 140 мсп и жили не столько в казарме, сколько в палатках на стадионе и на расконсервированной технике. 135 мсп ранее был выведен из состава мсд и переподчинён КГБ. Орлов тогда ешё комдиву пообещал забор поставить между полком и дивизией, ну и хохма. Представляете, у командира дивизии забирают единственный полнокровный полк, на котором все задачи держались и этот комполка крутит ему дули под нос. 19.01.90 на Южное КПП выходит офицер в форме полковника пограничных войск и просит людей разойтись, говорит, что он всего сказать не может, но лучше всем разойтись. Надо отдать ему должное, он не побоялся один пойти в толпу взвинченных людей и говорил убедительно. Ну, в общем, никто его не послушал и в 24.00 всё началось со взрывов гранат и т.д.

ЕАБ:

По поводу позднего ввода 217 гв. парашютно-десантного полка (21 января 1990 года.) Полк приземлился в Кюрдамире ночью 14 января. Старшим с полком от 98 вдд был замкомдива подполковник Колмаков А.П. (ныне Командующий ВДВ). На аэродроме, который азеры заблокировали, в то время размещалась 56 овдбр, командовал ею полковник Евневич (когда-то был начальником штаба 217 пдп, за неблаговидные дела был отправлен в дшбр, они тогда в состав ВДВ не входили).

Утром на построении полка пытался растолковать нам, как тяжело ему и его подчиненным здесь, чуть технику не спалили. Евневичу вежливо, но решительно указали на неуместность свои сопли мазать по чужому забору.

Вечером 19.01 на вертушке в расположение полка прибыл Командующий ВДВ Ачалов и зам Командующего Лебедев В.М. Собрали командиров батальонов и разведроты полка и 98 вдд, поставили задачу: "К утру быть в Баку. Придете - к орденам, нет - снимем." Около 20.00 19.01 разведроты разогнали два блока азеров и дали дорогу полку на Баку. Мой батальон шел в передовом отряде (я был со всей бронетехникой, а остальные подразделения на автомобилях). Первый блок азеров встретили под Муганью. Преодолевали блок весело, с битьем людей и техники (всё местное).

Дальше шли быстрее, впереди выслал милицейский УАЗик с мигалкой, внутри замполит 2 пдр с бойцами. Милиция была на стороне НФА, поэтому к блокам подъезжали беспрепятственно, разгоняли стрельбой азеров, чтобы те не успели поджечь технику и скаты, облитые нефтью.

Позже подходили мы, трофейными Кразами пробивали брешь в завалах, так, чтобы могла пройти техника, и неслись дальше. Около 03.00 20.01 в районе Кази-Магомеда мой БРД доложил, что слышит шум приближающейся от Баку колонны. Мы в это время разбирали завал на виадуке (3 пдр опустошила КАМАЗ с шоколадом, обеспечив неделю сладкой жизни батальону). Приказал БРД в бой не вступать, вести наблюдение.

Через несколько минут получил доклад от БРД, что это 103 вдд выдвигается на юг. Мы пошли дальше на Баку. Около 05.00 20.01 встретил танковый батальон с партизанами, который должен был двигать впереди при входе в город. Над Баку все небо в трассерах. Около 6 утра вышли к Ханлару и встали. Мои бойцы сразу заснули, я минут через сорок пошел в голову колонны к танкистам узнать, почему стоим. Оказалось, что танки не могут идти дальше, так как арка на въезде заставлена техникой. Пошел к арке, обошел её, а там трактор К-700 подъезжает, стрельнул по трактору, тракторист выпрыгнул на ходу и тикать. Сверху с кладбища по мне открыли огонь из автоматического оружия, не попали, ответным огнем заставил заткнуться.

Пришел к батальону, дал команду на выдвижение, обошел танкистов и самостоятельно рванул в город (нам необходимо было прикрыть ставку Южного направления). Обязанности командира полка исполнял подполковник Протченко, он когда-то заканчивал Бакинское ВОКУ, так что по городу он нас вел уверенно. Сосредоточились в бригаде связи Ставки. Потом дали команду помочь тулякам выйти из здания ЦК КПА. Далее помогали КГБ брать активистов НФА в Баку, Байрамали, наводили порядок в Имишли.

Так что 217 полк в январе 1990 года без работы не остался, за что и получил ТРЕТИЙ Вымпел Министра обороны "За мужество и доблесть" В каком полку ещё есть столько?

babrak:

И какого ... мы с женой попёрлись летом 90-го в Баку? Правда было всё тихо. Только когда я шорты надел (переделанные из морской робы белого цвета) в меня всё это Баку пальцами тыкало, и рядом с пляжем в Шихово блок-пост стоял.

Метров двести до него, а мы загораем! Жара!!! А там пацаны в брониках. Так мне их жалко было...

А Заур, муж подруги, у которой жили (20 января от переживаний выкидыш у неё случился) рассказал как на этом, или другом, не важно, блок-посту встретили их похоронную процессию давеча (дед у него умер под Баку, несли на кладбище). Вывернули гроб и покойного в пыль, оружие искали, или что... И за Заура обидно, и деда его, и как сам на том блок-посту... Эх, мать...

32363:

Приезжал друг ко мне на днях (он служил в 300 ПДП, Виктор Бадулин, если кто знает) 2 ранения получил в Баку в тех событиях... Говорит, что много нестыковок нашёл в этой теме... Много, чего из того, что тут написано, не было.

Divers:

Честно говоря, не совсем понимаю, что такое "нестыковки" в представлении друга? Во-первых, если он чего-то не знает, то это нормально - он ведь не в Генштабе служил, где вся информация была. Во-вторых, Баку большой, кроме того, то что происходило 20 декабря может аж никак не вязаться с тем, что произошло 15 января. Утрирую, но суть такова. Как оказалось на собственном опыте, картина, которую описывают люди, находящиеся с разных концов города, совершенно разная. Мой товарищ служил в Брестской ДШ бригаде (оказывается, и они там были). Его слова я под сомнение не ставлю, но виделось ему все по-другому, чем моим друзьям из Пскова. Потом стало понятно. Псковичи прилетели раньше и успели озвереть и воспринимать все как игру в Doom - мочить всех, и события воспринимались также.

Я вот тоже сейчас далеко не все помню, хотя амнезией не страдаю. Вспомнить что-нибудь конкретное из месяца пребывания в Пришибе сейчас и не могу, потому как сидели в неведении, инфа поступала только от офицеров, которые тоже не могли понять толком, чего от нас хотят. Кому дали по голове, тоже не вспомню, что-то такое было, а конкретнее вряд ли. Что, мало таких эпизодов за время службы случалось? Приведу слова нашего замполита капитана Пономарева: "Россия и бардак неотделимы друг от друга. То бардак Россию спасает от гибели, то ведет ее туда сам. Сейчас второй вариант." И то, что никто не может сейчас вспомнить цепь событий, показывает, почему развалилась Империя.

ORB-46:

Посмотрел тему, многое вспомнил. Думаю, может, с кем и пересекался. Попробую восстановить у себя в памяти хронологию тех дней. В 1990 году 12 января наш 46 ОРБ (Минск) подняли по тревоге, сборы были недолгими. Штатное вооружение, весь БК, сухпай (три коробки вроде), также сказали взять матрацы (тогда подумали: нафиг они нужны?). Приехали на аэродром, нас уже ждал 76-й.

Из техники только УАЗ комбата. Все офицеры молчали о том куда, зачем. Разговаривая между собой версия была одна, мол, в Югославию, потому что, там заваруха началась. Когда борт приземлился и мы ступили на землю, вокруг увидели скудную растительность и вдали факела (нефть или газ из труб). Нас встречали. Полковник представился замом начальника разведармии. Полкан коротко и ясно объяснил, что мы в АзССР, аэродром Насосный. Через час погрузились на УРАЛы и выехали в Гюздек. Там получили технику БМП-1. Дали отдохнуть. В 23.00 снова подняли. Ехали, как мне показалось, долго. Доехав до Баку, видели много постов на них ВВшники дежурили. Потом мы проломили забор и въехали в Сальянские казармы.

Через одни из ворот не могли - все было в баррикадах. Огромные КРАЗы, КАМАЗы, автобусы. По нам из автоматов мабута шуранула, там их около отделения было, хорошо, что по боевому все ехали. Это еще один пример о согласованности войск. Потом была масса обстрелов. Били по казармам из домов, которые были впритык к забору в/ч. Днем поступил приказ о марше. Выезжали привычным путем - валя забор. Около 18 часов мы были в центре города. Поставили задачу охранять дом офицеров. На всех углах сооружали посты. Днем половина пацанов на постах, другая половина помогала армянам. Грузили пожитки, обеспечивали охрану до выезда из города. За городом их передавали десантам из Марьиной Горки. Все видели. Как мародеры квартиры армян бомбили. Отбивали девушку от обдолбаных наркотой азеров. Как муж азербайджанец, провожая жену армянку, клялся ей в любви. И вот что мы заметили, что на стороне вооруженных банд число бакинцев было мизерным, одни чабаны приезжие. Их даже бакинцы как-то по-своему называли. У меня есть фотки, но они не в цифровом формате.

bakinec:

Из Сальянских казарм на самом деле выходов было чуть больше. 2 КПП - Северное и Южное, соответственно выходили на Тбилисский проспект и в городок у КЭЧевской гостиницы "Салют". Точно напротив Южного (через часть) были "железные" ворота, выходившие между парками артполка и 135-го мсп на перекресток Киевского проспекта и ул. Алекперова - это самые ближние к БВОКУ ворота, над ними еще здоровенная "свеча"-многоэтажка возвышалась, господствовавшая над казармами и окрестностями. Дальше по Алекперова в сторону Тбилисского проспекта - "стеклянный" КТП 135-го полка, потом, через мусорку с куском местного "нахалстроя" - еще одни "железные ворота", потом основной выезд на Алекперова - сразу пара ворот, из парка 140-го полка. Недалеко от таксопарка были еще одни "железные" ворота, на склады и рем.мастерские, если не путаю. И совсем рядом с ними, у перекрестка Алекперова и Тбилисского, точно напротив въезда в 1-й таксопарк - военторговская автостоянка. Через которую, проломив забор, выходила колонна - судя по следам, около 3 танков и не меньше 12-15 БМП. Хотя не исключено, что просто туда-сюда катались... Но результат один и тот же - половина легковушек на стоянке была раскатана в жесть... Не ваша ли работа?!

Только проделано все это было в ночь с 19-го на 20-е января. Уж что-что, а эту дату я по гроб жизни не забуду... могу даже сказать точное время начала - по крайней мере, там, где я был. На полночь был назначен прорыв - до этого времени "мамедам" дали время разойтись мирно. После 22-х на ведущей к Северному КПП В полночь попробовали шугануть - стреляли трассерами в воздух, кидали то ли просто РДГ, то ли с ЯДГ впридачу - не нюхал, но белый дым видел.

В 00.10 попробовали растащить людей и распихать технику относительно мирно. После чего началась стрельба, трассера от КПП пошли по домам на Тбилисском проспекте, по верхним этажам. Дальше в "автобаррикаду" с разгона врезался Т-55 с "плугами" от КМТ над гусеницами. Эффект был изумительный, потом видел КрАЗ самосвал, который там поперек стоял с бетонными плитами в кузове - его просто разорвало на три части, причем кузов откинуло на пригорок за перекрестком... все остальное было просто смято - вместе с теми, кто стоял среди машин и не успел/не захотел разбежаться. "Кто не спрятался, я не виноват..."

Примерно в 00.20 основная колонна по "главной улице" казарм начала через КПП вытягиваться на Тбилисский и уходить наверх, к выходу на Баладжарский спуск, где застряли ВВшники - их на одном из перекрестков начали обстреливать, были потери; я с парнем тз той колонны по сети переписывался, уточнял - их прижали между спуском и площадью 11-й Красной Армии.

Через Южный КПП, насколько я понял, пробились раньше - там и заграждение было не такое плотное. Но по городку первая БМП в сторону Тбилисского прошла где-то после 00.30 - к выезду из городка на проспект, там было еще одно заграждение, из желтых городских "Икарусов". Их почти даже не помяли. К этому времени по городку уже вовсю трассера летали, во всех направлениях и буквально пачками - на одном перекрестке утром видел расстрелянную черную кошку, это надо ж было попасть! Причем не меньше, чем тремя пулями сразу. Вообще плотность огня была просто зверская. Причем с одной стороны. По казармам стреляли в основном одиночными и очень немногие "точки", в ответ "партизаны" иногда просто начинали стрелять по всем окнам верхних этажей подряд. На моих глазах у кого-то трасса ушла этажом выше точки - и тут же туда начали бить 2 ПКМа и не меньше десятка АК, только трассера по комнате рикошетами запрыгали. Как потом выяснилось, в той квартире убили (точнее, ранили в живот - умерла только утром) русскую девушку, дочку прапорщика... Вообще городок был преимущественно "русский", КЭЧевский, в основном жили семьи военных и отставников. Так что доставалось там в основном своим от своих. "Кукушки" боевиков делали по паре выстрелов и затихали или перемещались - а из казарм продолжали при каждом выстреле со стороны то же место "обрабатывать для профилактики"... и все вокруг за компанию. На пару этажей по вертикали и метров на пол-дома по горизонтали...

ORB-46:

На счет всех лазеек из казарм не знаю. Проломив забор, машин подавили много и по дороге к дому офицеров также, только танков в нашей колонне не было, только 5 БМП и 3 БРДМ. В этих ДОСах приходилось бывать, забирали вещи одного из офицеров. По той "свече" (многоэтажке), очень хорошо помню, хорошую очередь дала "шилка" - бетонную перегородку между окон вынесла. После окончания заворухи мы охраняли в доме офицеров выставку конфискованного оружия.

bakinec:

Ну, значит, кроме вашей колонны, той же дыркой кто-то еще попользовался... следы на асфальте были явно и от танка тоже, гусеница широкая. "Шилка" на высотке давила ДШК, как мне рассказывали... а в городке с одного дома крышу сняла и 4 квартиры выжгла. Вдоль забора части - от Северного КПП на третьем доме, напротив казармы артполка. Причем не в ночь с 19 на 20, а следующим вечером. Возле Сальянских казарм перестрелки были до утра 22-го (и потом 25-го возобновились...), а снайпера и того дольше "хлопали".

r777:

Помню в головной машине колонны вошедшей в город, которая у нас квартировалась, из ствола торчала какая-то сломанная берданка. Ребята по-братски поделились с нами табачком, ибо никотиновый голод к тому времени гнобил всех курильщиков. Причем были удивлены, откуда у вновь прибывших сигареты бакинской фабрики. Оказывается ребята по дороге "нечаянно" вьехали в табачный киоск.

Более полное осознание того, что творилось в те дни, пришло когда заступил вновь на дежурство в ставке (шахта 90 метров под землей со всеми коммуникациями, еще со времен Иосифа Висарионовича, как рассказывали). Практически весь поток информации проходил через нас. Не скрою, жутковато было от обилия инфы.

Романыч:

Почитаешь такие вещи и смешно становится: какие жертвы среди мамедов, откуда они, если рядовому составу не выдавались боевые патроны. Я говорю про 103 дивизию: по два магазина на брата и то у комсостава, а никто не говорит из них, как в те годы процветала коммерция с персами - туда наши лампочки, оттуда китайский ширпотреб.

ORB-46:

Романыч, ты, блин, сам людей не смеши. Может, ваши патроны пьяный прапор сворил и продал мамедам. У нас в каждой БМ в десанте хватило бы на взвод. Хотя в твоих словах сомневаться не имею права.

bakinec:

Ну, может, кому-то и не выдавали патроны, а у нас над Сальянскими казармами все небо было красное от трассеров... Или у нас там была сплошь офицерская дивизия? Но и тогда по два рожка на ствол ну никак не получается. "Партизанам"-резервистам, которые у нас в подъезде с вечера 20-го сидели, по 2 БК раздали и потом еще на БМПшке гранаты подкинули. А уж из самих казарм "патронов не жалели, холостых залпов не давали". Наше счастье, что боезапас не выдали хотя бы ко всему, что калибром крупнее 40 мм... А так - и БТРы с КПВТ по домам вламывали, и БМП-2 по старой церкви в городке из своей 30-мм пушки прошлась. О "Шилке" уже писал вроде бы? Хреначили по домам из всего, что под рукой было, и десантура, кстати, отличалась только более экономным расходом патронов... но и то ненамного. Не скажу за весь город, но у нас стрельба несколько дней шла, потом гильзы по всему городку грудами валялись. В основном автоматные 7.62 и отнюдь не от холостых...

Кстати, десантники-то и более крупный калибр использовали, чуть не забыл. По теплоходу "Сабит Оруджев" от морвокзала БМД-1 стреляла, 73-мм снарядами. По ТВ на фрагменте какой-то оперсъемки и ее саму видеть довелось, и попадания в надстройку и рубку. Первые два рядом легли, возле борта, а потом пристрелялись...

Так что - не иначе, обделили вашу дивизию патронами. Или не планировали использовать в "первом эшелоне", сначала должны были пройти "партизаны" и ВВшники.

Ну, а насчет того, какое отношение имел обмен лампочек на ширпотреб к выдаче боекомплекта и последовавшим жертвам - это уж такой вопрос, что я связи-то и не понял. Ну, торговали. Ну, было. Лампочек жалко или ширпотреб попался слишком уж некачественный? Помнится, товарищи офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты отнюдь не стеснялись зайти в комиссионку на проспекте Строителей и прицениться, у кого деньги были... и потом китайские "двухкассетники" в казармах вовсю играли.

Но жертвы - были, и навалом. Второй вопрос - что "мамеды" как-то не любят вспоминать, что соотношение потерь среди "мирного населения" и наступавшей на бронетехнике армии было... как бы сказать... весьма странным. 1 военный на 5-6 гражданских, если официально брать. И даже если половина потерь у наших была от общего бардака (а случаи были не единичные...) - все равно какое-то странное получается "подавление мирной демонстрации", не так ли?

r777:

В нашей "мирной" части никаких проблем с боеприпасами не было. Как телецентр захватили - через час ни одного бойца без АКМ оснащенного двумя рожками 7.62 не было. Не жлобились. Комсостав, понятно, с "макарами".

А жертвы, насколько я знаю, были и от обыкновенных саперных лопат. Если ошибаюсь - поправьте.

Des:

А нам (317 полк, 103 ВДД) выдавали по два магазина - 20 патронов в каждом (именно по 20, чтобы пружина не "слёживалась" в сжатом состоянии) + в каждой БМД полный БК к ПКТ и (боюсь ошибиться) по 10 осколочно-фугасных выстрелов.

юстас7:

К событиям возвращаюсь. 103 вдд первая пыталась пройти через Баку и было это, по-моему, 17 января, но нас НФА не пропустили, кэп часа 3 переговоры вел, говорил что идем к границе, а они перегородили дорогу бензовозами. У нас случай был, подходит мужик: "Ребята в 350-м десантники?" Мы говорим: "Нет, погранцы, показали "капусту" на рукаве, "ребята не п.......е". - "Я знаю, сам служил в нем, теперь здесь разведка." Мы рты открыли.

Но отвлечение. Кэп не договорился, а стрелять команду не дали. Мы вернулись назад, снова поставили палатки. Может, Бакинец помнит этот эпизод? А, мамедов, наши "орлы" утопили. У меня фото есть, только сбросить не умею.

Анвар МЧС:

Наш полк был разбросан по г. Баку и разбит по разным точкам. Мы оцепили и охраняли Арменикенд. Посёлок, где жили армяне, практически недалеко от центра города. Там азербайджанцы им покоя не давали. Жгли, убивали, насиловали. Стояли со стороны ул. Инглаб. Потом нас перевели охранять Бакинский телецентр. Там командовал командир разведроты Сысоев. Потом нас перебросили на водоканальные сооружения. Параллельно мой второй взвод, по распоряжению КП Савилова, выполнял какие-то работы на мебельной фабрике. Часть личного состава ездила на армяно-азербайджанскую границу встречать и сопровождать пострадавших азербайджанцев в Армении. Кто-то был без ушей, кто-то был без рук, кому-то нос оторвали, кому-то ноги. В общем одни были не лучше других.

Всё это было тогда непонятно. Да и сейчас тоже. Две нации, вечно живущие рядом, имеющие глубочайшие корни, огромное культурное наследие, собственную письменность и, дойти до такого конфликта.

Тогда это было абсурдом. Да и сегодня то же, бред какой-то.

ROS:

В очередной замечательный день в славном городе Баку перед нашим 2 ПДБ 119 ПДП была поставлена задача по охране площади ж.д. вокзала - оттуда отправляли очередной поезд с армянскими беженцами, погрузились, выдвинулись, блокировали насколько это было возможно площадь - народу тьма, создали коридор для армян. Подошла колонна автобусов под охраной ВВ, пошли беженцы, поперли мамеды , местами цепь нашу рвали и начинали колотить армян - а у тех вещи-чемоданы-сумки там разные плюс старики-дети на руках, вообщем поработали прикладами - растащили. Так несколько раз, т.к. колонн с беженцами было две, три, может больше. Сели они в поезд, поезд тронулся и показался из-под крыши с другой стороны вокзала, т.к. вокзал у них там крытый, толпа вроде успокоилась, но когда поезд показался целиком, а скорость еще не набрал по нему ударили из автоматического оружия, видимо, с высотки что напротив, но правда, довольно скоротечно. Но я, собственно, о другом. После вышеозначенных событий 4 и 6 ПДР остались у вокзала, а управление батальона и 5 рота получили приказ выдвинутся к мосту (название к сожалению забыл) и на броне погнали по улице, которая идет от вокзала мимо ресторана Карабах, только Карабах сверху на горке, а улица снизу - а райончик старый: улица узкая, дома маленькие, высокие заборы а-ля дувалы вдоль всей улицы и старые деревья; вообщем, аккурат посередине этой улицы из какой то подворотни мамеды выкатывают два УАЗика типа батон-буханка-санитарка и пытаются отсечь ими головную машину на которой ехал комбат гвардии майор Пивоваров С.Л., комбат командует механу "Ходу!" и БМДешка своими семи тоннами+десант+боекомплект эту "буханку" сметает, то же делает и вторая машина, но колонна скорость все же теряет и из-за деревьев и забора начинают лететь камни, арматура и пр., а также начинают стрелять из охотничьего оружия, на что рота отвечает огнем из штатного стрелкового оружия, но т.к. весь л.с. едет на броне, то устного приказа на открытия огня и целеуказание никто не получил, то каждый палит туда куда ему кажется надо, в основном - в воздух, но тем не менее пять мамедов завалили.

Роту и комбата потом еще долго мурыжили прокуроры всякие, даже оружие забирали - возили в какую то криминалистическую лабораторию на экспертизу из какого автомата кого подстрелили, был суд, действия были признаны правомочными,но родственники подали на пересуд и командир ВМО старший сержант Шаповал получил 3 года условно за неприцельную стельбу и превышение мер необходимой самообороны.

ROS:

...А ведь точно, азербайджанцы постоянно всякую снедь приносили на посты, особенно выпечку и сигареты, русские тоже - у нас был друг нашего взвода - дядя Гена, столько лет прошло, а я даже фамилию его помню - Фомин. Так он по всему Баку за нами ездил, куда нас перекинут - мы ему позвоним - он уже у нас. Раз, а то и два раза в неделю привозил две огромные сумки навроде тех, с которыми потом челноки ездили - а в них колбаса, буженина, сыр, лепешки свежайшие, зелень. Денег он на нас, видимо, угрохал немерянно, а был сварщиком на заводе. Жил он где-то в районе станции метро "Юлдуз", мы как-то один раз к нему заехали, домик малюсенький, даже не дом - четверть дома, жили они вдвоем с женой, детей у них не было, нам они казались сильно пожилыми, хотя было им лет по пятьдесят, ну и они к нам "сынки, сынки". После дембеля переписывались, они все собирались к родственникам на Дальний Восток уехать, потом письма перестали приходить - так и не знаю, что с ними стало...

А вот армяне как-то ничего не приносили - то ли им не до того было, то ли менталитет другой. Даже когда мы армянский поселок за Разино охраняли - ни ни, ни разу. А там азербайджанцы всю инфраструктуру (магазины, кафе, транспорт) свернули и где-то что-то съестное перехватить было невозможно, а кормили нас дюже скверно (особенно ужин - есть было невозможно). И вот всю ночь офигеваешь от голодухи. Мы как-то попытались намекнуть местному армянскому активу, что не плохо бы организовать дополнительное питание, в ответ такое услышали, что больше и не заикались и в дома даже воды попить не заходили. Хотя дома были очень зажиточные, большие, с огромными садами, а вокруг пятиэтажки, в которых азербайджанцы жили. В общем к национальной добавлялась и "классовая" ненависть, впервое время любимая азербайджанская развлекуха - отключить в поселке свет и попытаться помародерствовать в армянских домах, и как свет отключают - над поселком начинает стоять женский вой... Жуть... Но наши отцы-командиры быстро их отучили свет отключать и потом все было пристойно. Но голодно!!

solus:

Вот как виделось в Баку (не претендую на объективность). Если говорить о причинах, то они неоднозначны и не только политического свойства. Я работал дознавателем при комендатуре старался выявлять факты по погромам среди приходящих по бытовым вопросам горожан. Вот как мне виделся механизм.

Много раньше этих событий из Армении хлынули беженцы, осели вокруг Баку в трущобах - самое подходящее слово для этих лачуг. Ни денег ни будущего у людей. А Баку город многонациональный, русские, евреи и армяне которые жили в хороших домах, сидели на теплых местах. И сложилось впечатление, что кто-то разыграл эту карту - этим обездоленным за участие в погромах обещали квартиры. А выгнав армян, впоследствии погромщиков кинули - ничего не дали. Организаторы поимели недвижимость. Тонкий вопрос национальный - и в Армении и в Азербайджане трудились историки, объяснявшие, почему земля Карабаха это "наша земля", и там и там вышли труды, объясняющие такую политику. Не могу судить, чья она там именно, все сложно... Но есть такой факт: на похороны погибших в Баку приехали грузины, большая делегация, флаги. Почему - я недоумевал, религия разная и т.п. А просто всё: "Великая Армения от моря и до моря" предусматривала претензии к Грузии, так что отсюда и солидарность с Азербайджаном.

Вместо послесловия:

bakinec:

...И еще - несколько слов к десантникам по тем событиям. Кто в гостинице "Салют", над Южным КПП Сальянских казарм, все замки на дверях поотшибал 20-го января?! Говорили, что десантура - та же самая, что потом в этой гостинице жила... но подробности самого "штурма" рассказывали по-разному, а уточнить не у кого было.

Тем, чьи БМДхи стояли 25-го на посту у метро "Академия Наук" на проспекте Нариманова - большое спасибо, что притормозили двух "местных", севших на хвост русскому парню. А тому .....ку, который днем 22-го в городке у Сальянских казарм с брони БМД с ходу от пояса дал очередь в проход между домами по парню в синей куртке (2 или 3 БМД проскакивали по центральной улице городка от "Салюта" к Тбилисскому проспекту... стреляли с последней...) - спасибо отдельное и огромное. От всей моей семьи. За то, что не попал...

Встречающиеся сокращения:

ВДВ - воздушно-десантные войска

БМД - боевая машина десанта

БМП - боевая машина пехоты

БТР - бронетранспортер

Эфка - ручная граната Ф1

ВДД - воздушно-десантная дивизия.

МСП - мотострелковый полк

ДШБр - десантно-штурмовая бригада

ПДП - парашютно-десантный полк

НФА - Народный Фронт Азербайджана.

кэп - капитан