Социально ориентированная политика, проводимая азербайджанским государством, направлена на повышение благополучия и улучшение социальной защиты населения.

Это неоднократно декларировалось Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на многочисленных встречах с общественностью при открытии новых предприятий, инфраструктуры, а с ними и рабочих мест как в столице, так и в регионах республики.

В значительной степени социальная политика государства направлена на улучшение условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, с проблемой которых Азербайджан столкнулся практически с первых лет восстановления своей независимости, пришедшихся на активную фазу боевых действий в Нагорном Карабахе и его последующую оккупацию армянскими вооруженными формированиями.

В результате карабахского конфликта сегодня в Азербайджане проживает более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев, ставших таковыми в результате развязанной Арменией войны, приведшей к оккупации 20% азербайджанских территорий.

Пришедший в 1993 году к власти в Азербайджане Общенациональный лидер Гейдар Алиев с первых дней своего правления стал проявлять внимание и заботу об этой наиболее уязвимой категории населения.

И хотя страна в то время совсем не обладала теми экономическими возможностями, которые имеются сейчас, беженцы и вынужденные переселенцы находились под мощной опекой государства. С целью усиления социальной защиты беженцев и вынужденных переселенцев под председательством Гейдара Алиева 27 июня 1998 года было проведено общереспубликанское совещание.

«Проблемы граждан, изгнанных из всех оккупированных районов и теперь живущих на положении беженцев и вынужденных переселенцев, являются для нас и лично для меня проблемой номер один», - заявил тогда Общенациональный лидер.

В том же году он посетил палаточный городок в Билясуварском районе страны. А еще через год в том же районе принял участие в свадебной церемонии четырех вынужденных переселенцев, проживавших в палаточных городках на территории этого района.

Проблема беженцев и вынужденных переселенцев была затронута и на прошедшей 18 мая 2000 года международной конференции с участием Гейдара Алиева на тему «Проблемы развития и стратегические направления». Стоит вспомнить, что процесс строительства новых поселков для беженцев и вынужденных переселенцев и ликвидации палаточных городков начался именно при Гейдаре Алиеве. 13 сентября 2002 года в поселке Ашагы Агджакенд Геранбойского района был сдан в пользование новый поселок для беженцев из Армении и вынужденных переселенцев из Ходжалы. Общенациональный лидер провел более 20 встреч с представителями общественности оккупированных районов, беженцами и вынужденными переселенцами.

По указанию Гейдара Алиева, подписавшего в 1998 году Закон «О гражданах Азербайджанской Республики», в 1999 году – законы «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев», «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц», обучавшиеся на платных основаниях в государственных высших и средних учебных заведениях вынужденные переселенцы были освобождены от выплат.

В целом же объемы средств, направленных на решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев в 1993-2003 годах выросли в 90 раз, пособие на расходы, связанные с питанием, – в 60 раз, расходы на коммунальные услуги – в 120 раз.

Первые средства, полученные в рамках успешной нефтяной стратегии, заложенной Общенациональным лидером, были направлены именно на улучшение жилищно-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев. За счет выделенных Государственным нефтяным фондом средств в 18 городах и районах Азербайджана были построены 32 поселка со всей необходимой социально-технической инфраструктурой, 6411 частных домов общей площадью 400 тыс квадратных метров, 18 школ на 3174 учащихся, 6 музыкальных школ, 18 детсадов на 576 детей, 2 больницы, 10 клубов, 11 домов связи, 14 административных здания, 16 медпунктов, было проложено 197 км асфальтовых дорог, 170 км водопроводной линии, 350 км воздушных линий электропередач, 22 артезианских колодца, 133 км ирригационной системы, 73 водохранилища и т.д. В 2003 году были улучшены жилищные условия 1330 семей беженцев и 5081 семьи вынужденных переселенцев.

Таким образом, из 12 существовавших на тот момент палаточных городков 5 – были ликвидированы.

Дело Общенационального лидера получило еще больший размах при действующем ныне Президенте Ильхаме Алиеве, который также наметил решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев в качестве одного из главных направлений социальной политики государства.

О многом говорит один только тот факт, что в преддверии президентских выборов 2003 года Ильхам Алиев провел первую встречу в построенном в Билясуварском районе новом поселке для беженцев и вынужденных переселенцев, где пообещал, что в стране в скором будущем не останется ни одного палаточного городка.

За время своего президентства он лично принял участие в десятках мероприятий, связанном с беженцами и вынужденными переселенцами, в том числе открытии большинства поселков и кварталов для указанной категории граждан. При нем были проведены 1 международная конференция и 2 расширенных совещания, утверждены 1 госпрограмма и 2 дополнения к ней, связанные с беженцами и вынужденными переселенцами. В 2006 году в Бардинском и Агджабежинском районах было ликвидировано 4, в 2007 году в Саатлинском и Сабирабадском районах 3 палаточных городка. Кроме этого, по стране было ликвидировано непригодные к использованию 16 поселков финского типа, а проживавшие в них вынужденные переселенцы были переселены в новые поселки. В целом же за прошедший период была полностью сформирована соответствующая международным нормам правовая база, связанная с решением проблем беженцев и вынужденных переселенцев. Главой государства было подписано 97 указов и распоряжений, Кабинетом министров принято 368 решений и распоряжений, а Милли Меджлисом принято 34 закона.

За 2001-2016 годы за счет выделенных из Госнефтефонда средств было построено 95 современных поселков площадью 3,2 млн квадратных метров со всей надлежащей социально-технической инфраструктурой, у 50 тыс семей, или 250 тыс беженцев и вынужденных переселенцев, были улучшены жилищно-бытовые условия. В новых населенных пунктах было построено 150 школ, 6 музыкальных школ, 59 детских садов, 58 медпунктов, 50 центров культуры, 2 спортивно-олимпийских комплекса, проложено 718 км дорог, 960 км водопроводных линий, 1605 км воздушных линий электропередач, 442 км линий газопровода, установлено 830 трансформаторов различной мощности. Вместе с тем, за счет выделенных из различных финансовых источников средств были отремонтированы 240 общежитий, в которых проживают вынужденные переселенцы.

Всего же на решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев за прошедший 21 год было потрачено 6,2 млрд манатов. Из них 2,8 млрд манатов – за счет госбюджета, 2 млрд манатов – из средств Госнефтефонда, 1,4 млрд манатов – за счет международных финансовых структур и действующих в республике международных гуманитарных организаций. За прошедший период сумма пособий на расходы, связанные с питанием для вынужденных переселенцев, была повышена в 4 раза, с коммунальными услугами – в 4,5 раза, а бюджет Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев вырос в

5,5 раз. Из 380 тыс трудоспособных вынужденных переселенцев 161 тыс были обеспечены постоянной работой, 200 тыс были привлечены к сезонным работам.

За прошедшие годы по линии Национального фонда поддержки предпринимательства на финансирование инвестиционного проекта с участием более 2000 субъектов предпринимательства из числа вынужденных переселенцев было выдано льготных кредитов на сумму 44 млн манатов. Кстати, объемы потраченных средств в 2016 году на одного вынужденного переселенца составили 750 манатов, что является наивысшим показателем по сравнению с другими зонами конфликтов в мире. В результате подобных мер за последние 13 лет уровень бедности среди вынужденных переселенцев снизился с 75% до 12%.

Предпринятые азербайджанским правительством меры по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев высоко оцениваются авторитетными международными организациями. Так, верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутьеррес, руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Джеймс Моррис, представитель генсека ООН по правам вынужденных переселенцев Вальтер Калин во время своего последнего визита в Азербайджан назвали проделанную в республике работу в данной области примером для других стран, столкнувшихся со схожими проблемами.

Меры по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев будут продолжаться и впредь. Неслучайно, что, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны за 2016 год, Президент Ильхам Алиев сказал: «В прошлом году для решения проблем вынужденных переселенцев были предприняты новые шаги, заложены новые поселки. Этот процесс продолжится и в этом году, то есть этот вопрос находится постоянно в центре внимания. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы еще более улучшить положение вынужденных переселенцев».

Подписанный главой государства 23 января 2017 года Указ «Об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц» также является наглядным свидетельством проводимой в стране политики в отношении этой категории граждан. Прежде всего следует отметить, что указ, обеспечивающий адресность средств, выделяемых из госбюджета на социальную защиту вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, и упрощение механизма доставки этих средств играет чрезвычайно важное значение для улучшения условий жизни этой категории граждан.

Согласно указу, пособие на расходы, связанные с питанием, коммунальными и другими услугами для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц с 1 января 2017 года устанавливается в виде единого ежемесячного пособия в размере 36 манатов на каждого из них. В указе также поручено Госнефтекомпании, ОАО «Азеришыг» и «Азерсу» в кратчайшие сроки обеспечить установку счетчиков в местах расселения вынужденных переселенцев.

Другим указом, подписанным накануне, Ильхам Алиев постановил, что вынужденные переселенцы и приравненные к ним лица, временно размещенные в бывших общежитиях, лечебных пансионатах и других зданиях, где невозможно установить электросчетчики и отсутствует газоснабжение, не будут производить оплату коммунальных услуг.

Эти коммунальные расходы будут оплачиваться государством в централизованном порядке в рамках норм, которые действовали до 1 января 2017 года, до тех пор, пока вынужденные переселенцы и приравненные к ним лица не будут переселены на новые жилые участки, где возможна установка и техническая эксплуатация счетчиков. Для этой категории вынужденных переселенцев размер ежемесячного пособия с 1 февраля нынешнего года устанавливается в объеме 20 манатов.

При этом Кабинету министров поручено в трехдневный срок установить лимит потребления электроэнергии вынужденными переселенцами и приравненными к ним лицами, временно размещенными в бывших общежитиях, лечебных пансионатах и других зданиях, где отсутствует газоснабжение, а также в течение 15 дней представить Президенту предложения по газификации этих мест временного проживания. Между тем Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев поручено совместно с местными городскими и районными исполнительными властями, ПО «Азеригаз», ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерсу» установить число, места размещения и списки имен вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, фактически проживающих в бывших общежитиях, лечебных пансионатах и других зданиях, где невозможно установить электросчетчики и отсутствует газоснабжение.

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков отмечает, что азербайджанское государство делает все от него зависящее для улучшения условий жизни вынужденных переселенцев.

«Азербайджанское государство в той части, в какой у него имеются материальные возможности, делает все возможное для улучшения условий жизни людей, потерявших в результате нагорно-карабахского конфликта все свое имущество и оказавшихся в сложном положении», - заявил 1news.az Р.Мусабеков.

Отметив, что в Азербайджане для вынужденных переселенцев и жилье строится, и материальная помощь оказывается, парламентарий подчеркнул, что при этом «материальное положение вынужденных переселенцев не исчерпывается только размером пособий, получаемым от государства, они работают, а помощь, оказываемая государством, – это дополнительная поддержка им».

«Указ Президента предусматривает желание значительной части вынужденных переселенцев», - сказал Р.Мусабеков.

«Но есть люди, живущие в общежитиях, где установить счетчики сложно, поэтому государство относится к каждой ситуации дифференцировано, чтобы, с одной стороны, не возникла дополнительная напряженность, но и в то же время не допустить того, чтобы кто-то, пользующийся статусом беженца и имеющий свой цех, не злоупотреблял бесплатным электричеством, газом. В случаях, когда есть злоупотребление, надо перейти на такую схему, при которой можно будет избежать таких злоупотреблений. Но, вместе с тем, государство совсем не собирается сбрасывать с себя ответственность за помощь беженцам и, в то же время, будет стараться по мере своих возможностей улучшать их материальное положение», - резюмировал депутат.

1news.az