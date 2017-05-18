Правящая Республиканская партия Армении выдвинула экс-министра юстиции Арпинэ Ованнисян на должность вице-спикера парламента.

Как сообщают армянские СМИ, первое заседание парламента состоится 18 мая. В новом парламенте у РПА большинство, посему выборы спикера будут носить формальный характер.

В среду, 17 мая, стало известно, что президент Армении Серж Саргсян подписал указ, которым Арпинэ Ованнисян освобождена от должности министра юстиции.

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1news.az подробно рассказывал о деятельности Арпинэ Ованнисян, прозванной «самым сексуальным министром» и не раз подвергавшейся серьезным обвинениям со стороны общественности и независимых журналистов.

В Республиканской партии Армении считают, что Арпинэ Ованнисян может быть полезнее в парламенте.

В качестве обоснования они приводили тот факт, что в случае назначения вице-спикером парламента Арпинэ Ованнисян может возглавить делегацию парламента Армении в ПАСЕ. Арпинэ Ованнисян – одна из редких представителей РПА с нормальным и членораздельным английским языком.

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А.А.