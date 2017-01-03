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Турция

Яхья Машрапов: Я никак не причастен к теракту в Турции - ФОТО 03.01.2017 17:06

Гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov), подозреваемый в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь,  отрицает все обвинения, сообщает turmush.kg.

Издание пишет, что Машрапов сегодня, 3 января, в 07:00 прилетел из Турции в аэропорт «Манас». Приблизительно в 9 часов утра он из Бишкека прибыл в аэропорт Оша.

«В связи с появившейся в интернете информацией сотрудники управления ГКНБ по Кара-Суйскому району поехали в дом к Яхье Машрапову в городе Кара-Суу. Они доставили мужчину в районное отделение ГКНБ и провели допрос.

Сейчас выяснилось, что указанный гражданин Кыргызстана не имеет отношения к теракту в Турции», - передает turmush.kg.

Сам Машрапов заявил изданию, что никакого отношения к теракту не имеет. Он рассказал некоторые подробности пребывания в Турции, в частности сообщил, что «турецкие правоохранительные органы уже опрашивали его в связи со схожей внешностью».

«1 января я полетел из Бишкека в Стамбул. Я завершил дела, связанные с торговлей. После чего приехал в аэропорт Стамбула и сел в самолет. В это время сотрудники правоохранительных органов сняли меня с самолета. Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника из фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», - сказал он.

По его словам, он не знает человека, которого разыскивают в Турции за совершение теракта.

«Я не знаю человека, который подозревается в теракте, и не знаю, откуда фото моего паспорта распространилось в интернете… Сам я родом из Кара-Суу. С 2011 года я торгую на кара-суйском рынке «Туратали». Когда был теракт, 31 декабря, я был в Кыргызстане. Я никак не причастен к теракту в Турции. С 2011 года я летаю в Стамбул из-за своей работы - торговли», - рассказал он.

Издание пишет, что Машрапов 28 декабря полетел в Стамбул, а 30 декабря прилетел назад в Кыргызстан. 31 декабря он был в Кыргызстане и 1 января вылетел в Стамбул. 3 января прилетел опять в Бишкек.

Напомним, что в 01:15 1 января в клуб Reina, где шло празднование Нового года, зашел киллер. В клубе было более 700 человек. Судя по записи с камер наблюдения, террорист начал стрелять, уже приближаясь к охраняемому клубу. За 7 минут убийца успел пару раз поменять магазин с патронами. В теракте погибли 35 человек, 69 были ранены.

Правоохранительные органы Турции установили личность подозреваемого в совершении теракта в Reina - предполагается, что им является 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов. Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World. Документ был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Кыргызстана. Официально данная информация пока не подтверждалась.

На данный момент полиция арестовала 14 подозреваемых в причастности к нападению на ночной клуб, в том числе, членов семьи киллера. Поиск сумевшего скрыться нападавшего продолжается. Ответственность за теракт взяла себя террористическая организация ИГИЛ.

Ф.Багирова

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