В Мурманске разыскивают водителя, который сбил группу пешеходов и скрылся.

Автомобиль наехал на шесть человек, среди них ребенок в коляске. Очевидцы сообщают, что были госпитализированы четверо.

К месту ДТП прибыли скорая, спасатели и сотрудники МВД.

Отмечается, что водитель нарушил правила: он ехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщается в паблике «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло у магазина «Детский мир».

«Водитель „Хендай Матрикс“ врезался в людей, переходящих дорогу со стороны торгового центра „Аметист“ на разрешающий сигнал светофора», — сообщил областной главк полиции.

Для поиска виновника ЧП объявлен план «Перехват».

Росбалт