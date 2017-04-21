Очередная передача, транслируемая на российском канале «ТВ Центр», ведущим которой является бакинский армянин Роман Бабаян, должна была быть посвящена проведенному недавно в Турции референдуму.

Как сообщает 1news.az, однако вместо этого большая часть времени была использована для пропаганды армянскими участниками передачи т.н. «геноцида армян».

Выступая в передаче, армянин по национальности Семен Багдасаров заявил, что в Турции вообще не осталось тюрков.

«Назовите мне хоть одного турка, который тюрок, их давным-давно там нет, просто язык у них тюркский», - сказал он.

Обращаясь к руководителю Центра информационных инициатив Фуаду Аббасову, он сказал, что тот – азербайджанезированный курд, который стал гражданином Турции.

Участник передачи - журналист Орхан Джемаль же указал, что «выходит, Багдасаров должен решать, кто - турок, а кто - нет».

В ходе передачи в адрес турок были высказаны обвинения в убийстве полутора миллионов армян, 750 тыс. греков, 750 тыс. ассирийцев.

В ответ журналист Орхан Джемаль сказал, что цифры преувеличены, отметив, что в действительности тогда погибли в целом 30 тысяч человек. «Понятие «геноцид» было использовано в 1943 году, и поэтому все, что происходило до этого, не имеет юридической характеристики геноцида», - сказал он.

Ведущий передачи Роман Бабаян пошел еще дальше и использовал эфирное время для пропаганды армянских террористов, убивающих турок, которые якобы были виновны в «геноциде армян».

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Так, он назвал армянских террористов народными мстителями. «Это были просто люди, которые привели приговор в исполнение. Они были приговорены к смерти армянским народом. Всех нашли и всех убили», - сказал он.

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