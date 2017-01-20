Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Самиру Габибову, жестоко убившему жену спустя неделю после свадьбы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Телеканал Санкт-Петербург», суд признал мужчину виновным в убийстве 23-летней Гюльнар Велиевой и приговорил к 10 годам лишения свободы.

На суде было установлено, что 34-летний Самир Габибов избил жену до смерти и закопал ее тело в лесу. Прокурор требовал приговорить обвиняемого к 14 годам колонии строгого режима, однако судья учел наличие у злоумышленника двух несовершеннолетних детей и сократил срок до 10 лет тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить компенсацию за моральный ущерб - пять миллионов рублей.

Напомним, что тело пропавшей Гюльнар Велиевой (в девичестве Габибовой) было найдено в лесу в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга днем 26 мая 2016 года.

Ее муж, азербайджанец Самир Габибов, был арестован и на допросе рассказал, что произошло в тот роковой день.

Он заявил, что убил жену по неосторожности. Якобы в ходе семейной ссоры, произошедшей 22 апреля 2016 года в квартире одного из домов на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге, Самир ударил Гюльнар, после чего она упала и неудачно ударилась головой. Тогда Габибов решил избавиться от тела - вместе с братом он отвез труп жены в лес и закопал.

Но следствие доказало, что Самир Габибов забил жену до смерти.

При этом во время следственного эксперимента Самир не смог вспомнить, где именно закопал свою жертву - он несколько часов водил сотрудников полиции по лесу. Когда же, наконец, подозреваемый указал на место, где находилось тело Гюльнар, оказалось, что он ошибся на десять метров.

Суджат Велиев, отец убитой, заявил после приговора, что у него даже в голове не укладывается то, что можно убить через неделю после свадьбы: «Он просто жестоко издевался над ней. «32 приложения силы» говорится в деле, а сколько раз он на самом деле ее ударил, одному Богу известно».

Родные убитой готовят апелляцию. С приговором они не согласны и требуют для Самира Габибова пожизненного заключения и 10 миллионов рублей в качестве компенсации. Отец погибшей заявил, что эти деньги семья направит в детские дома.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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