USD1.8311
EUR1.9483
RUB0.0308
Brent54.40
WTI51.51
Золото1 206.65
S&P 500 Index2 263.69
Nikkei 22519 173.10
Россия

В России вынесен приговор азербайджанцу, убившему молодую жену через неделю после свадьбы – ФОТО – ВИДЕО 20.01.2017 15:38

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Самиру Габибову, жестоко убившему жену спустя неделю после свадьбы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Телеканал Санкт-Петербург», суд признал мужчину виновным в убийстве 23-летней Гюльнар Велиевой и приговорил к 10 годам лишения свободы.

На суде было установлено, что 34-летний Самир Габибов избил жену до смерти и закопал ее тело в лесу. Прокурор требовал приговорить обвиняемого к 14 годам колонии строгого режима, однако судья учел наличие у злоумышленника двух несовершеннолетних детей и сократил срок до 10 лет тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить компенсацию за моральный ущерб - пять миллионов рублей.

Напомним, что тело пропавшей Гюльнар Велиевой (в девичестве Габибовой)  было найдено в лесу в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга днем 26 мая 2016 года.

Ее муж, азербайджанец Самир Габибов, был арестован и на допросе рассказал, что произошло в тот роковой день.

Он заявил, что убил жену по неосторожности. Якобы в ходе семейной ссоры, произошедшей 22 апреля 2016 года в квартире одного из домов на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге, Самир ударил Гюльнар, после чего она упала и неудачно ударилась головой. Тогда Габибов решил избавиться от тела - вместе с братом он отвез труп жены в лес и закопал.

Но следствие доказало, что Самир Габибов забил жену до смерти. 

При этом во время следственного эксперимента Самир не смог вспомнить, где именно закопал свою жертву - он несколько часов водил сотрудников полиции по лесу. Когда же, наконец, подозреваемый указал на место, где находилось тело Гюльнар, оказалось, что он ошибся на десять метров.

Суджат Велиев, отец убитой, заявил после приговора, что у него даже в голове не укладывается то, что можно убить через неделю после свадьбы: «Он просто жестоко издевался над ней. «32 приложения силы» говорится в деле, а сколько раз он на самом деле ее ударил, одному Богу известно».

Родные убитой готовят апелляцию. С приговором они не согласны и требуют для Самира Габибова пожизненного заключения и 10 миллионов рублей в качестве компенсации. Отец погибшей заявил, что эти деньги семья направит в детские дома.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Азербайджанец рассказал, как убил жену через неделю после свадьбы – ФОТО

Самир Габибов, убивший свою жену через неделю после свадьбы, вышел на свободу – ФОТО

16368количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
20 января 1990 года. Хроника преступления глазами жертв и очевидцев - ФОТОНа воровской пирушке у «Деда Хасана» присутствовал Серж Саргсян – ВИДЕОВ итальянском отеле, на который сошла лавина, нашли шестерых выживших – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОВ Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и голливудские актеры - ФОТОВ России вынесен приговор азербайджанцу, убившему молодую жену через неделю после свадьбы – ФОТО – ВИДЕО«Будь моя воля, я сделал бы это снова»: «Стамбульский террорист» ничуть не сожалеет о содеянном - ФОТОСоветские десантники вспоминают 20 января: «Разведроты разогнали два блока азеров и дали дорогу полку на Баку…»Горбачева вызывают в суд по делу о штурме Вильнюсской телебашни, от допроса в Баку он уклоняетсяВ Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 январяВ Москве задержан вор в законе по прозвищу Ахмед Сутулый – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 января20:00 Активисты АМОР почтили память жертв 20 Января - ФОТО19:33 Обама и Трамп встретились у Белого дома - ФОТО - ВИДЕО19:12 В Таджикистане почтили память жертв трагедии Черного Января - ФОТО18:50 Обама покинул кабинет президента США - ВИДЕО18:19 В Баку водитель насмерть сбил пешехода17:57 На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,817:40 За прошедшие сутки в Азербайджане совершено почти 100 преступлений17:15 В Лос-Анджелесе отмечена годовщина трагедии Кровавого января - ФОТО16:56 Чистая победа Джабраила Гасанова в Индии – ВИДЕО16:33 Обсуждение конституционной реформы в парламенте Турции перешло в рукопашную схватку - ФОТО - ВИДЕО16:12 В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 января – ФОТОРЕПОРТАЖ15:47 Беларусь решила экстрадировать блогера Лапшина в Азербайджан15:38 В России вынесен приговор азербайджанцу, убившему молодую жену через неделю после свадьбы – ФОТО – ВИДЕО15:19 В итальянском отеле, на который сошла лавина, нашли шестерых выживших – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО15:13 Заур Сванадзе: «Некоторые молодые игроки сыграли хорошо»