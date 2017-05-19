Спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии, сопредседателя Женевских переговоров Герберта Зальбера сегодня ожидают в Министерстве иностранных дел Грузии.
С Зальбером встретится заместитель главы МИД Давид Дондуа, сообщает «Грузия Онлайн».
В течение последних двух дней Зальбер находился в Сухуми, а до того провел встречи в Цхинвали.
Как известно, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии Герберт Зальбер встретился с т.н. «президентом» Южной Осетии Анатолием Бибиловым и поздравил его с «избранием на этот пост».
В связи с этим несколько дней назад в МИД Грузии был вызван посол Евросоюза Янош Херман.
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Эльшан Рустамов, Г.Р.