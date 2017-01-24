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СМИ: сценаристку американского шоу уволили из-за твита о сыне Трампа 24.01.2017 09:17

Сценаристка шоу "Saturday Night Live" Кейти Рич была отстранена от работы после оскорбительного поста в Twitter о младшем сыне президента США Дональда Трампа, десятилетнем Бэрроне.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее женщина написала: "Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении". Пользователи соцсетей резко осудили Рич за ее слова, за Бэррона Трампа также заступилась дочь Хиллари Клинтон Челси.

После этого сценаристка "Saturday Night Live" удалила свою запись. Также она отключила аккаунт, но затем повторно активировала его, заявив, что хотела "искренне извиниться за бесчувственный твит и глубоко сожалеет о своих действиях".

Агентство отмечает, что телеканал NBC, на котором выходит шоу, никак не прокомментировал информацию об увольнении Кейти Рич.

Saturday Night Live — популярное американское комедийное шоу, одно из старейших в США. Важным элементом SNL является обыгрывание политической ситуации в стране. Так, во время предвыборной гонки актриса Кейт Маккинон не раз выступала в роли Хиллари Клинтон, в то время как Алек Болдуин изображал Дональда Трампа.

РИА Новости

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