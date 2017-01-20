Президент Украины Петр Порошенко обсудил с новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем председательство Киева в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года и пригласил его посетить страну, сообщила пресс-служба украинского лидера.

"Стороны скоординировали свои позиции накануне председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года… Президент пригласил генерального секретаря ООН осуществить визит в Украину", — говорится в сообщении.

Порошенко провел встречу с новым генсеком ООН в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, где стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации, в том числе с учетом членства Украины в Совете безопасности.

По данным пресс-службы, Порошенко также призвал генсека ООН обратить внимание на нарушения прав человека в Донбассе.

РИА Новости