USD1.8311
EUR1.9483
RUB0.0308
Brent54.36
WTI51.48
Золото1 202.24
S&P 500 Index2 267.89
Nikkei 22518 815.90
В мире

Порошенко обсудил с Гутеррешем председательство Украины в СБ ООН 20.01.2017 00:32

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем председательство Киева в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года и пригласил его посетить страну, сообщила пресс-служба украинского лидера.

"Стороны скоординировали свои позиции накануне председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года… Президент пригласил генерального секретаря ООН осуществить визит в Украину", — говорится в сообщении.

Порошенко провел встречу с новым генсеком ООН в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, где стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации, в том числе с учетом членства Украины в Совете безопасности.

По данным пресс-службы, Порошенко также призвал генсека ООН обратить внимание на нарушения прав человека в Донбассе.

РИА Новости

293количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. В свои 27 лет Айша Амирова весит всего 27 килограммов… - ФОТОРевнивая жена, ломаный турецкий, 150 тысяч и женщина впридачу: Что сказал на допросе террорист – ФОТО – ВИДЕОКто из звезд, помимо Шарлиз Терон, одевает сыновей как девочек? – ФОТОВ Бразилии нашли обгоревшее тело исполнительницы хита «Ламбада» - ВИДЕОПод завалами высотного здания в Тегеране остаются десятки пожарных – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОВ России выпустили на свободу азербайджанца, обвиняемого в жестоком убийстве – ВИДЕО«Мясо как искусство»: сексуальный турецкий повар продолжает покорять Instagram - ВИДЕОНа Берлинской неделе моды представлена модная коллекция «Карабах» - ФОТОПогребенные заживо: гостиница, на которую сошла лавина в Италии – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОМинздрав проводит разбирательство по факту смерти матери и младенца во время родов - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 января05:39 Министр соцполитики Украины рассказал, что мешает Киеву получить кредит МВФ05:08 Обама опубликовал прощальное письмо04:36 Байден ожидает нормализации отношений Сербии и Косово04:13 Военные из западноафриканских стран начали наносить удары в Гамбии03:42 На Калимантане засняли орангутана, научившегося орудовать пилой - ВИДЕО03:09 Госдеп получил приглашение на встречу в Астане, решение примет штаб Трампа02:38 Медведев: к концу второго срока Обамы отношения России и США деградировали02:05 Ассанж заявил, что не отказывается от экстрадиции в США01:33 Лавров обсудил с главой МИД Армении вопросы двустороннего сотрудничества01:01 В авиакатастрофе в Бразилии погиб судья, расследовавший дело Petrobras00:32 Порошенко обсудил с Гутеррешем председательство Украины в СБ ООН00:08 В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 января19 января23:41 Кандидат на пост главы Минфина США выступил против снятия санкций с России23:09 Слова Путина о проститутках вызвали бурное обсуждение на Reddit22:48 Могерини заявила, что решения по санкциям не будут зависеть от позиции США