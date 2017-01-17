С 17 по 20 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум, на котором соберутся представители мировой элиты. Одной из главных тем мероприятия станет инаугурация Трампа.

Что представит собой Давосский форум в этом году, анализирует немецкое издание Deutsche Welle.

Представляем далее материал DW без изменений:

Он, Клаус Шваб, ни в чем не виноват, и основанный им в 1971 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе – тоже. Он не виноват в том, что во многих странах увеличивается разрыв между богатыми и бедными и растет страх перед глобализацией.

И не его вина в том, что протестное движение антиглобалистов все больше набирает обороты, а на референдуме по выходу Великобритании из ЕС и на президентских выборах в США победили популисты.

Так, во всяком случае, можно было понять цитату, которую швейцарский профессор и бессменный глава ВЭФ Клаус Шваб произнес на пресс-конференции по случаю открытия 47-го экономического форума в Давосе.

Он зачитал текст, написанный более 20 лет назад, в котором предупреждал об угрозе роста популизма и отмечал, что процесс глобализации должен приносить пользу большинству, а не только малочисленной элите.

Эти вызовы остаются актуальными и по сей день, заявил Шваб. «Любая попытка найти простое решение сложных проблем мирового масштаба заведомо обречена на провал. Мы не должны полагаться лишь на популистские решения», - подчеркнул организатор мероприятия.

Встреча представителей мировой элиты

По мнению Клауса Шваба, цель встречи в Давосе, которая пройдет с 17 по 20 января, заключается как раз в том, чтобы противостоять популизму. Каждый год на горнолыжном курорте собираются люди с самым разнообразным опытом и взглядами – политики, предприниматели и общественные деятели.

И все же международный экономический форум, в первую очередь, является встречей представителей мировой элиты, глобального истеблишмента. Политическая власть здесь встречается с финансовой верхушкой. И именно здесь годами твердили о том, что рост темпов глобализации и увеличение объемов трансграничной торговли, а также устранение барьеров для международных инвесторов пойдут на пользу всему населению планеты.

Однако в последнее время старые истины перестают быть незыблемыми. Именно граждане западных демократических стран стали все чаще задаваться вопросом о том, а не принесла ли им глобализация и сопутствующая ей глобальная конкуренция больше неудобств, чем преимуществ. Это сыграло свою роль как на референдуме о выходе Великобритании из ЕС, так и в ходе президентских выборов в США.

В свою очередь Шваб призывает к взаимной солидарности и равномерному распределению ресурсов: «От рыночной экономики всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает», - отмечает он. Однако такая система жизнеспособна лишь при условии, что между обеими группами существует солидарность, полагает глава ВЭФ.

Более 3000 участников

В этом году форум пройдет под лозунгом «Отзывчивое и ответственное лидерство» - намек на растущее отчуждение политической элиты от общества, а также утрату доверия населения к институтам власти.

В числе ключевых вопросов, которые будут обсуждать участники мероприятия – содействие экономическому росту, реформы капиталистической системы с целью предотвратить дальнейший раскол общества, утрата доверия к правительствам и институтам власти, а также влияние цифровых технологий на уровень трудоустройства и благосостояния населения в целом.

Ожидается, что в форуме примут участие более 3000 ведущих политиков, предпринимателей и ученых: это станет абсолютным рекордом. По словам Клауса Шваба, в Давосе также будут представлены все ключевые международные организации и инвестиционные фонды.

В числе гостей мероприятия – новый генсек ООН Антониу Гутерриш, глава американской транснациональной инвесткомпании BlackRock Ларри Финк и основатель концерна Microsoft Билл Гейтс.

[ред. 1news. – Среди гостей форума также президент Азербайджана Ильхам Алиев. В первый день форума президент провел ряд двусторонних встреч с политиками и представителями крупного бизнеса].

Читайте по теме:

На сайте Давосского форума опубликована статья Президента Азербайджана Ильхама Алиева – ПЕРЕВОД

Без Меркель, Путина и Трампа…

В то же время Давосский форум второй год подряд пройдет без участия канцлера ФРГ Ангелы Меркель: официальной причиной ее отказа стал слишком плотный график. Вместо нее Германию будут представлять министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

Президент Франции Франсуа Олланд и новый премьер-министр Италии Паоло Джентилони также останутся дома.

Пропустит встречу в Давосе администрация Дональда Трампа: ведь 20 января, в последний день форума, состоится инаугурация новоизбранного президента США. Ожидается, что в Швейцарию прибудет лишь финансист Энтони Скарамуччи, которого Трамп намерен назначить советником по взаимодействию между американской администрацией и бизнесом.

Однако, несмотря на отсутствие на форуме Трампа, его фигура станет здесь одной из ключевых. Стоит ли ожидать экономической самоизоляции США? Откажется ли Вашингтон от заключения соглашений о свободной торговле и выйдет ли из так называемого Парижского соглашения по климату? Какой будет политика Трампа в отношении Китая? Все эти вопросы, без сомнения, прозвучат в Давосе, однако, по всей вероятности, пока останутся без ответа.

Кроме того, участвовать в форуме не планирует и президент России. Владимир Путин приезжал на мероприятие только один раз – в 2009 году. Российскую делегацию вместо него возглавит первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

…но с лидером КНР

В свою очередь глава правительства Великобритании Тереза Мэй намерена посетить мероприятие. Возможно, что 17 января она, наконец, озвучит конкретную стратегию выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

На швейцарский курорт приедет и председатель КНР Си Цзиньпин, где он намерен выступить с речью. Это станет первым визитом китайского лидера в Давос с 2003 года.

По мнению основателя форума Клауса Шваба, присутствие там Си Цзиньпина имеет важное значение, особенно если учесть лозунг мероприятия «отзывчивое и ответственное лидерство».

«Что касается экономического влияния, то Китай в скором времени догонит США», - отмечает Шваб. Поэтому он надеется на то, что при решении задач мирового масштаба Китай как раз возьмет на себя роль отзывчивого и ответственного лидера, заключает основатель форума.

Deutsche Welle