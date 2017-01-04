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В мире

Атака в Стамбуле: первое путешествие Лиан Нассер завершилось трагедией – ВИДЕО 04.01.2017 17:36

18-летняя Лиан Нассер (Leanne Nasser) умоляла родителей отпустить ее в Стамбул. Она никогда не была за пределами Израиля.

Трое друзей Лиан собирались в Стамбул на новогодние праздники, и она очень хотела поехать с ними.

Отец не согласился. Он опасался по поводу безопасности в Стамбуле, и хотел, чтобы дочка оставалась на праздники дома. Тогда девочка обратилась за помощью к своей тете Лаял Масарвех, которая выступила в этом споре на ее стороне.

«Ее отец был абсолютно против этой затеи. Он говорил, что в Стамбуле небезопасно, и ехать туда не нужно. Но она настаивала, утверждая, что с ней ничего не произойдет», - рассказывает Лаял Масарвех телеканалу CNN.

У Лиан Нассер были большие планы на будущее после окончания колледжа в июне 2017 года. Она работала в стоматологической клинике и копила деньги на покупку машины. В будущем она мечтала стать дантистом. Но до того в планах было отметить начало 2017 года.

Итак, четыре молодые девушки отправились в клуб «Reina» на берегу Босфора в Стамбуле. За несколько часов до полуночи 31 декабря Лиан запостила фотографию в Snapchat. На фотографии девушка улыбалась, смотря прямо в камеру, на ее каштановых волосах была корона из цветов.

На следующее утро – после того, как на клуб напал террорист, погибли 39 человек и десятки были ранены – Лиан Наммер пропала. Отец девушки отправился в Турцию первым же рейсом – 90 минут полета из Тель-Авива. Семья молила Бога о том, чтобы их девочка оказалась живой.  

Полиция передала отцу Лиан некоторые вещи на опознание – золотое кольцо в форме сердца, в каплях крови, ожерелье с зелеными и фиолетовыми камнями… Он не мог вспомнить, принадлежат ли эти вещи его дочери и отослал фотографии кольца и ожерелья домой. Тетя Лиан узнала их. После этого не было сомнения: девочка погибла во время атаки на стамбульский клуб. 

«Я не могу простить себя, - говорит тетя девочки Лаял Масарвех. - Как бы я хотела быть там вместе с ней, чтобы защитить ее, сделать что-то, чтобы спасти ей жизнь. Лучше бы они забрали мою душу, а она осталась бы жива».

«До сих пор не могу до конца поверить в то, что это все произошло, и что ее убили», - говорит она.

Тело Лиан Нассер отправили на родину в первые дни января. Это было ее первое путешествие и последнее возвращение домой.

1news.az

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