Вчера в Баку скончался заслуженный мастер спорта Азербайджана, бывший главный тренер женской национальной команды Александр Алексеевич Червяков.

Александр Червяков был одним из самых выдающихся волейбольных специалистов страны, благодаря стараниям и профессиональной работе которого, в Азербайджане было воспитано несколько поколений волейболисток.

Червяков всю свою жизнь посвятил развитию волейбола в Азербайджана и внёс неоценимый вклад в его успехи на международной арене.

Похороны Александра Червякова состоятся сегодня в 3 часа дня.

8 августа ему бы исполнилось 60 лет.

Allah rəhmət eləsin.

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Фарида Расулова