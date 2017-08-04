Вчера в Баку скончался заслуженный мастер спорта Азербайджана, бывший главный тренер женской национальной команды Александр Алексеевич Червяков.
Александр Червяков был одним из самых выдающихся волейбольных специалистов страны, благодаря стараниям и профессиональной работе которого, в Азербайджане было воспитано несколько поколений волейболисток.
Червяков всю свою жизнь посвятил развитию волейбола в Азербайджана и внёс неоценимый вклад в его успехи на международной арене.
Похороны Александра Червякова состоятся сегодня в 3 часа дня.
8 августа ему бы исполнилось 60 лет.
Allah rəhmət eləsin.
Фарида Расулова