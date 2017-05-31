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Стало известно расписание чемпионата Европы по боксу 31.05.2017 20:58

Мужская сборная Азербайджана по боксу примет участие на чемпионате Европы по боксу в Харькове.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, стало известно расписание континентального первенства.

Так с 16 по 20 июня пройдут бои предварительного раунда. 21 числа пройдут четвертьфинальные бои, 23 – полуфиналы, а 25 – финалы.

Континентальное первенство будет носить отборочный характер на чемпионат мира в Германию. Так, именно на украинском турнире станут известны, кто представит Европу на мундиале. Мировое первенство состоится с 25 августа по 3 сентября в Гамбурге и участники от Старого света определятся в Харькове. В целом, по регламенту Международной федерации бокса, путевки на мундиаль будут разыграны на первенствах пяти континентов.

В общей сложности, в Гамбурге выступят 280 боксеров – по 28 человек в каждой из 10 весовых категорий. Страна-хозяйка сможет выставить на турнир по одному своему спортсмену в каждую категорию, еще одно место выделит AİBA и представит этим боксерам «wild card». Остальные же 26 участников каждой категории отберутся по итогам континентальных чемпионатов.

Больше всего мест выделено для Европы. Так, в каждой весовой категории смогут выступить по восемь представителей Старого света. В итоге, каждый спортсмен, вышедший в четвертьфинал харьковского турнира, уже обеспечит себе место на ЧМ в Гамбурге. Впрочем, боксеры, не прошедшие в 1/4 финала, смогут еще надеяться получить «wild card» от AIBA. В свою очередь, представителям Азии и Америки будет выделено по шесть мест на чемпионате мира, Африке – четыре, а Океании – 2. Добавим, что на континентальное первенство в Украину сборная Азербайджана отправится с 10 боксерами.

Теймур Максутов

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