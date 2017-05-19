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Валерия Коротенко: «Я не могла проиграть, потому что пообещала сыну завоевать золотую медаль» - ФОТО 19.05.2017 14:49

В Crystal Hall в рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» прошел финальный матч по волейболу.

Женская сборная Азербайджана провела решающую встречу за золотые медали соревнований против команды Турции, и одержала победу со счетом 3:1.

Либеро нашей национальной команды Валерия Мамедова (Коротенко) поделилась с 1news.az своими впечатлениями после матча:

- Как ты оцениваешь игру в целом? Матч выдался довольно напряжённым…

- Встречи против Турции всегда проходят напряжённо. Неважно какие это соревнования, и в каком составе выступаем мы или они - наши команды по особому настраиваются друг на друга.

Для нашей сборной это была подготовка к ещё более ответственным матчам, которые ждут нас впереди.

- Было много игрового брака на приёме и в страховке, девочки часто сталкивались друг с другом на площадке в элементарных эпизодах. Это объясняется несыгранностью состава или есть ещё какие-то сторонние причины?

- Конечно это, прежде всего, несыгранность. Игроки только собрались вместе после клубных чемпионатов. Также у нас сейчас нет основной нападающей Натальи Мамедой, она присоединится к нам позже. Через несколько дней мы поедем в Болгарию, там у нас будут товарищеские матчи, которые помогут нам сыграться.

Плюс, сильно сказались и многочисленные травмы в команде. Я сама подвернула ногу в матче против Турции на групповом этапе, но всё равно вышла играть финальный матч. И я не могла проиграть, потому что пообещала сыну выиграть золотую медаль. (улыбается)

- Тебе, как самому опытному игроку нынешнего состава, сложно «тянуть» более «зелёных» волейболисток? Ответственность лидера не давит?

- Это тяжело. Надо и самой настроиться на игру, чтобы выполнить всё, что от меня требуется, и молодых девочек подтягивать. К тому же, я практически не имею право на ошибку, ведь все они смотрят на меня, и я обязана подавать правильный пример. Обо всём этом думать постоянно, когда идёт борьба за каждое очко, конечно, непросто. Это тяжело не столько физически, сколько психологически. Но я думаю, что справлюсь с этой задачей.

- «Исламиада» удалась для команды, как подготовка к отборочным играм чемпионата мира и чемпионату Европы?

- Думаю, да. Опыт мы получили, как раз в матчах с Турцией. Опробовали состав, посмотрели кто во что горазд, насколько подготовлен.
Впереди матчи с более сильными соперниками. Уже на сборах в Болгарии нас ждут товарищеские матчи против нац. команды этой страны, и там будет намного сложнее побеждать.

- Как ты оцениваешь шансы нашей сборной в предстоящих крупных соревнованиях с учетом сегодняшней финальной победы и общей подготовки команды?

- Нам будет очень сложно, потому что все европейские сборные играют в быстрый волейбол. Но я считаю, что эта задача нам по силам, потому что у нас есть сильные игроки.

Да, у нас имеются и проблемы. Например,самая главная проблема с пасующей. Основная связующая травмировалась - она перенесла операцию, и сегодня в составе вышла очень молодая волейболистка, ей пока тяжеловато выдерживать такой темп. Но мы – опытные игроки - будем помогать молодым. Для этого мы здесь и нужны.

- Как ты знаешь, общественностью активно обсуждается вопрос премиальных спортсменам за золотые медали «Исламиады». Что ты думаешь по этому поводу?

- Я думаю, что несправедливо выделять 150 тысяч на команду, в которой 12 игроков, плюс тренерский и медицинский штаб. (смеётся)
Ну а если совсем серьёзно, то я никогда не играла ради денег. Для меня намного важнее мой престиж и престиж моей страны. И то, что я сегодня получила золотую медаль делает меня счастливее, чем какие-то деньги.

Фарида Расулова

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