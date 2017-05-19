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Айшан Абдулазимова: «В финале меня окрыляла мысль о победе в родной стране» 19.05.2017 01:40

В Crystal Hall в рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» прошел финальный матч по волейболу.

Женская сборная Азербайджана провела решающую встречу за золотые медали соревнований против сборной Турции, и одержала победу со счетом 3:1.

Центральная блокирующая нашей национальной команды - Айшан Абдулазимова - рассказала 1news.az о своих эмоциях после финального матча:

- Айшан, ты вышла на площадку не в стартовом составе - каково было входить в игру с середины матча?

- Входить в игру всегда тяжело. И физически, и морально. Ты видишь со стороны все ошибки своих напарниц по команде, и понимаешь, что если тебя сейчас выпускают, то ты должна их исправить. Но получается это не всегда. Этот груз ответственности, конечно, сильно давит.

- Однако у тебя всё получилось – ты вошла в игру и принесла команде сразу несколько очков в нападении, а ещё хорошо отыграла в защите. Тебе помогала спортивная злость?

- Я бы сказала, что меня окрыляла мысль о победе в родной стране. Это всегда приятно.

- У команды есть проблемы со связующей – одна травмирована, а другая очень неопытна. Как будете справляться с этим затруднением?

- Сегодня  Кристина мне хорошо пасовала. Учитывая то, что это первый её опыт в основном составе, думаю, что ещё немного времени, и её игра стабилизируется. Ей было сложно, но она не опустила руки и не сдалась, а проявила себя с лучшей стороны. Но мы, конечно, надеемся, что наша основная связющая Шафагат залечит свою травму в самом скором будущем.

- Вы выиграли золотые медали «Исламиады», но впереди у вас отборочные игры чемпионата мира и чемпионат Европы. Время для отдыха и празднования найдётся?

- Навряд ли. Нас ждут очень важные, ответственные матчи. Мы возобновим подготовку уже через пару дней.

Фарида Расулова

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