В Crystal Hall в рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» прошел финальный матч по волейболу.

Женская сборная Азербайджана провела решающую встречу за золотые медали соревнований против команды Турции, и одержала победу со счетом 3:1.

Главный тренер нашей национальной команды Фаик Гараев после церемонии награждения поделился своими впечатлениями:

«Матч выдался напряженным, несмотря на то, что первую партию мы выиграли довольно просто. Турчанки почувствовали кураж, и игра приобрела другой окрас. Противостояние получилось достойным финала, и это в итоге хорошо для всех. Для нас – игровая практика, для зрителей шоу.



У нас около половины состава травмированы, поэтому на Исламиаде пришлось импровизировать. К тому же, команда у нас молодая, много неопытных игроков. Но впереди у нас важные матчи, и оправданий мы не ищем.



Хочу поблагодарить зрителей, журналистов, и, особенно, всех спортсменов Исламских игр. За их победами стоит большой труд. Надеюсь, наша мужская сборная тоже завоюет золотые медали, и тогда азербайджанский волейбол будет праздновать одну большую победу.



Что касается премии за золотые медали - я особо не вдавался в эти подробности. Знаю только, что премиальные будут выделяться и тренерам. Свою премию я отдам нашим молодым тренерам. Они трудились, и заслужили это».

Фарида Расулова