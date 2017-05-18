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«Исламиада»: женская сборная Азербайджана по волейболу проигрывает во 2-м сете финального матча против сборной Турции – ОБНОВЛЯЕТСЯ 18.05.2017 20:14

В Crystal Hall в рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» проходит финальный матч по волейболу.

Женская сборная Азербайджана проводит решающую встречу за золотые медали соревнований против команды Турции. Напомним, что азербайджанские волейболистки обыграли турчанок на групповом этапе со счетом 3:0.

1-й сет.

Сборная Азербайджана начала матч очень уверенно, и ушла на первый технический тайм-аут, ведя в счёте 8:3.

Наши волейболистки продолжают вести в счёте - 15:9.

Второй технический перерыв, и азербайджанки снова впереди - 16:10.

Чёткая игра на блоке азербайджанской команды не оставляет турчанкам никаких шансов догнать соперников - 22:10.

Не отдавая инициативу, команда Азербайджана одерживает победу в 1-м сете.

2-й сет.

Партия началась на равных, а ошибки на приёме у команды Азербайджана позволили турчанкам почувствовать уверенность - 5:5.

На первый технический тайм-аут второго сета с преимуществом в одно очко уходит сборная Турции - 7:8.

Элементарные ошибки азербайджанских волейболисток позволили турчанкам повести в счете с серьезным отрывом - 16:10. 

Турчанки продолжают навязывать соперницам свою игру - 19:16.

Состав сборной Азербайджана: 

Либеро: Валерия Мамедова, Джейран Алиева, Оксана Киселева.

Доигровщицы: Полина Рагимова, Яна Кулан, Одина Байрамова, Елизавета Самедова.

Диагональные нападающие: Катерина Жидкова, Алена Гасанова.

Центральные блокирующие: Айшан Абдулазимова, Ксения Поздняк, Айнур Керимова.

Связующие: Шафагат Габибова, Кристина Ягубова.

Фарида Расулова

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