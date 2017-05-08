В сборной Азербайджана по гандболу произведена массовая натурализация.

Как передает 1news.az со ссылкой на Apasport, Федерация, приступившая к работе в новом составе, привлекла в нашу женскую команду игроков из разных стран для успешного выступления на IV Исламских Играх.

Это закрыло все двери перед нашими молодыми и перспективными гандболистками. Для участия в Играх тренеры национальной сборной заявили 14 гандболисток, 9 из которых это новые «находки», а точнее игроки, не понадобившиеся в своих странах и выступавшие преимущественно в низших лигах. Среди них есть и выступавшая в качестве легионера в АБУ 32-летняя украинка Наталья Гайович, ее 25-летняя соотечественница Анастасия Метельская и 26-летняя россиянка Оксана Орехова.

Мария Рачителева

Все другие новобранцы нашей сборной это россиянки – Екатерина Артаманова (28 лет), Ирина Клименко (22), Мария Рачителева (24), Анна Бурова (21) и Алла Чернышева (20).

Анастасия Метельская

Мария Рачителева

В составе сборной болельщикам знакомы всего 5 игроков. Из них Сабина Нуриева, Ирана Гасымова, Марина Танкацкая, Анна Гамидова и Сакинат Абасова воспитанницы азербайджанского гандбола, а Екатерина Пече ранее натурализованная россиянка.

Мария Речителова

Анастасия Метельская

Подготовил Мурад Ахундов