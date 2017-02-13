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Объявлены Маскоты Игр Исламской Солидарности Баку 2017 13.02.2017 15:07

Сегодня Организационный Комитет Исламских Игр Солидарности представил общественности официальные маскоты Игр Исламской Солидарности Баку 2017.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой Операционный комитет «Баку-2017», карабахские скакуны, известные во многих странах мира благодаря своей красоте и являющийся национальным достоянием Азербайджана был выбраны маскотами игр. 

Маскоты Баку 2017 - Карабахские скакуны, совмещающие в себе утонченность и смелость, сыграют важную роль в продвижении Игр в средствах массовой информации.

«Инджа» (İncə) олицитворяет красоту и нежность, а также привлекает внимание утонченностью и шармом. «Инджа» совмещает в себе национальные традиции и современных дух. Бесстрашный идущий к своей цели, волевой «Джасур» также отличается заботливостью и любовью ко всем.

Искусный, отважный и целеустремленный «Джасур» (Cəsur) отличается свободолюбием и уверенностью в себе, присущими Карабахским скакунам. Начиная с сегодняшнего дня «Инджа» и «Джасур» станут не только маскотами Игр Исламской

Солидарности Баку 2017 призванными подбадривать спортсменов и болельшиков, но и привнесут праздничную атмосферу в столицу и регионы нашей страны.

Отметим, что уже готова иллюстрация с маскотами Игр, а в скором времени появятся анимационная версия и сувениры, которые безусловно добавят красок Исламским Играм Солидарности Баку 2017.

Подготовил Теймур Максутов

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