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Общество

В Азербайджане открылась первая и единственная кулинарная школа – ФОТО 05.06.2017 14:15

Впервые в Азербайджане кулинарная школа Culinary Arts Gallery готовит профессиональных кондитеров и поваров.

Преподают в школе профессиональные кондитеры и повара, получившие кулинарное образование за рубежом. Кроме этого, школа ежемесячно приглашает на несколько дней кондитеров для проведения мастер-классов на мировом уровне. Уроки проводятся индивидуально и группами. На данный момент идет набор на «Базовый кондитерский курс», «11 секретов как стать невесткой», «Маленький кондитер», «Игры с шоколадом-chocolatier» и «Курс кулинарного искусства».

Особенность программы школы, готовящей с нуля профессиональных кондитеров и поваров, заключается в том, что она  учит различным мировым трендам декоров, самым последним кулинарным новинкам, авторским рецептам, приготовлению самых вкусных, изящных тортов и сладостей за последние годы. Уроки проводятся на основе теории, техники, практики и дегустации приготовленных сладостей.

В этой школе научат не бояться готовить, любить процесс приготовления и экспериментировать на кухне. Кулинарная школа Culinary Arts Gallery  не только для новичков, которые хотят научиться кулинарному делу, но и для профессиональных кондитеров, которые хотят повысить свое мастерство. Переступив порог школы, вы на несколько часов забудете домашнюю суету и окунетесь в совсем другую атмосферу, полную новых знаний и идей. По окончании базового курса и мастер-классов можно самостоятельно принимать заказы и открыть свой бизнес.

Кулинарная школа предназначена только для женщин. Мужчинам вход ЗАПРЕЩЕН. По окончании школы, сдав экзамен, ученицы получают сертификат.

Записаться в школу можно, позвонив по номеру 050-330-32-08 WhatsApp, либо на странице в социальной сети Instagram.

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