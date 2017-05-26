Автобусные остановки, расположенные возле станции метро «Мемар Аджеми» в Насиминском районе Баку, прочно «оккупированы» таксистами.

Как сообщает 1news.az, из-за припаркованных такси автобусы вынуждены ссаживать и принимать пассажиров посреди проезжей части. Подобное безобразие продолжается уже достаточно давно, и телеканал «Хазар» даже посвятил этому телерепортаж, во время которого один из таксистов заявил журналисту: «Стою на остановке и правильно делаю!»

Но, как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, инспекторы борются с подобными нарушениями правил, проводят рейды.

«Только у станции метро «Мемар Аджеми» за последние дни оштрафованы 32 водителя такси, каждый на 40 манатов. Всего же с начала недели оштрафованы 120 водителей такси. При этом 6 человек были оштрафованы повторно, их автомобили отправлены на штрафстоянку. Но проблема в том, что во время рейдов водители такси, завидев патрульный автомобиль, уезжают, а через некоторое время вновь возвращаются на место, «оккупируя» автобусную остановку», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.