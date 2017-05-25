Банкет в честь каратистов, успешно выступивших на IV Играх исламской солидарности в Баку, организованный Национальной федерацией каратэ Азербайджана, был омрачен печальным событием.

Как сообщает 1news.az, в ходе мероприятия, проходящего в одном из столичных ресторанов, судья международной категории, обладатель черного пояса по каратэ Юсиф Мамедов внезапно упал и, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.

По предварительным данным, причиной смерти Ю.Мамедова стала сердечная недостаточность.

1news.az выражает соболезнования родным и близким покойного.

Allah rəhmət eləsin!

Тимур Рзаев, Э.Т.