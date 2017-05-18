Caspian European Club и Caspian American Club провели в четверг в Баку четвертый CEO Lunch.

«CEO Lunch является одним из ключевых инструментов networking и проводится с целью создания возможностей для общения руководителей компаний в неформальной обстановке, налаживания новых контактов. Caspian European Club и Caspian American Club проводят CEO Lunch с участием топ-менеджеров компаний CEIBC каждую третью среду месяца в Баку», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

Он отметил, что с сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia, которая будет заниматься организацией бизнес-форумов, CEO Lunch, тренингов, семинаров, «круглых столов», ежегодного Caspian Energy Forum и церемонией вручения национальных и международных премий в Тбилиси и Батуми.

Т.Алиев рассказал о том, что Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие во вновь создаваемых и возобновляющих свою деятельность зарубежных офисах.

В рамках CEO Lunch, который прошел в отеле Hyatt Regency Baku, члены правления Caspian European Club и Caspian American Club рассказали о планах Клуба и предложениях по его дальнейшему развитию. Также руководители компаний коротко проинформировали о своей деятельности.

Компаниям, вступившим и продолжившим свое участие в Caspian European Club и Caspian American Club, были вручены сертификаты.

Caspian Energy, Caspian Energy Forum, Caspian Energy Award, Caspian Energy Club, Caspian European Club, Caspian Business Club, Caspian American Club, Caspian American Forum, CEO, CEO Lunch, Brand Award и многие другие являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат Caspian Energy International Media Group.

Ялчин Алиев, Э.Т.